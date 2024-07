Unter 1.000 Euro am Prime Day: Dieses Surface-Angebot ist wirklich lohnenswert

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Am Prime Day bietet Amazon zahlreiche Technikprodukte vergünstigt an. Obwohl groß „Rabatt“ draufsteht, handelt es sich aber nicht bei jedem Deal um ein echtes Sonderangebot. Beim Surface Pro 9 sieht das anders aus. Der Versandhändler bietet eine Konfiguration für 699 Euro an. Ein Preisvergleich in etablierten Portalen ergibt, dass es das Windows-Tablet aktuell bei keinem anderen Onlinehändler zu diesem Preis gibt. Was kann das Tablet?

Microsoft Surface Pro 9 mit Intel-Prozessor

Fürs Geld gibt es das Surface Pro 9 mit 13 Zoll großem Display (2880 x 1920 Pixel). Wie üblich ist das Tablet mit einem stufenlos verstellbaren Kickstand ausgestattet, mit dem ihr es problemlos auf dem Tisch oder unterwegs auf den Knien abstellen könnt. Im Gehäuse taktet der Intel Core i5 aus der zwölften Generation des Prozessorherstellers. Dazu gibt es 8 Gigabyte Arbeits- und 256 Gigabyte SSD-Speicher. In der Variante mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher kostet das Gerät 899 Euro. Auch damit ist Amazon günstiger als die Konkurrenz. Als Betriebssystem ist beiden Modellen wenig überraschend Windows 11 installiert.

Anders als beim aktuellen Surface Pro handelt es sich bei diesem Gerät nicht um einen sogenannten Copilot-Plus-PC. Das heißt allerdings auch nur, dass ihr auf einige wenige KI-Funktionen wie besondere Webcam-Filter und eine Live-Übersetzung mit englischen Untertiteln verzichten müsst. Eure Arbeit dürfte das nicht beeinträchtigen. Und die Copilot-App lässt sich ebenfalls problemlos installieren.

Was Käufer:innen beachten sollten: Das Angebot enthält keine Tastatur. Es handelt sich lediglich um das Tablet. Die Original-Tastatur erhaltet ihr bei Amazon separat ab 94 Euro* (je nach Farbe). Auch hier unterbietet der Versandhändler derzeit die Konkurrenz.

