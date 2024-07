Amazon-Abo nur für den Prime-Day abgeschlossen? So wirst du es wieder los

Der Amazon Prime Day wird von vielen Schnäppchenjägern als eines der wichtigsten Einkaufs-Events des Jahres gesehen. Amazon lockt zahlreiche Kund:innen mit günstigen Angeboten und satten Rabatten – und eine große Zahl an Kund:innen schaltet sich extra für diese Tage eine Prime-Mitgliedschaft frei, die es in den ersten 30 Tagen kostenlos gibt.

Doch damit diese nicht in ein kostenpflichtiges Abo für 8,99 Euro monatlich übergeht, muss rechtzeitig gekündigt werden. Was also ist zu tun, wenn der Prime Day vorbei ist und man das Abo nicht weiter nutzen möchte? Mit dieser einfachen Anleitung erfährst du, wie du dein Amazon-Prime-Abo kündigen kannst und was es dabei zu beachten gilt.

Zunächst musst du dich in deinem Amazon-Konto einloggen und gegebenenfalls mithilfe des zweiten Faktors bestätigen, dass du dazu berechtigt bist. Gehe auf die Amazon-Website und klicke oben rechts auf „Anmelden“ und gib deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein. Danach klickst du auf „Konto und Listen“ auf der Seite oben rechts und wählst den Bereich „Mein Konto“ aus. Hier wählst du die Option „Prime“, wo du deine Mitgliedschaft verwalten und kündigen kannst.

Amazon versucht, dich als Kund:in zurückzuholen

In den Prime-Mitgliedschaftseinstellungen findest du dann den Button „Mitgliedschaft beenden und Vorteile nutzen“. Doch Vorsicht, damit ist es nicht getan: Amazon zeigt dir dazu mehrere Seiten, auf denen sie dich umzustimmen versuchen, indem sie dir gegebenenfalls zeigen, wie viele Pakete du mit Prime genutzt hast oder wie viele Filme und Serien respektive Musikstücke du mit den vielen sonstigen Features der Prime-Mitgliedschaft genutzt hast. Hier musst du dich durchklicken, bis du die endgültige Kündigungsoption erreichst und die Kündigung bestätigen kannst.

Lies hier genau und bestätige die Kündigung. Geklappt hat das, wenn du eine entsprechende E-Mail erhältst.

Bedenke, dass bei bezahlten Prime-Zeiträumen sämtliche Vorteile noch bis zum Ende des gebuchten Zeitraums verfügbar bleiben, deine Kündigung also vorgemerkt wird. Amazon versucht dich hier gegebenenfalls noch mit Sonderangeboten in den folgenden Tagen umzustimmen. Daher kann es schon deswegen lukrativ sein, die Kündigung auszusprechen, die du bis Ende des Zeitraums wieder zurücknehmen kannst.

Kostenlose Probemitgliedschaften enden dagegen umgehend, sodass du hier gegebenenfalls, wenn du beispielsweise noch Prime Video nutzen willst, erst gegen Ende des Testzeitraums kündigen solltest. Setze dir dafür eine Erinnerung, damit du rechtzeitig vor dem nächsten Abrechnungsdatum kündigen kannst, um unerwünschte Kosten zu vermeiden.

Bei bezahlten Probemitgliedschaften und unter bestimmten Umständen macht Amazon dir auch das Angebot, entweder sofort zu kündigen und einen Teil des Preises zurückzuerstatten oder die Mitgliedschaft bis zum Ende des bezahlten Zeitraums laufen zu lassen. Welche Auswirkungen diese Entscheidung auf Rückholangebote hat, lässt sich nicht sicher sagen.

Tipp: Es gibt noch einen anderen Trick, wie du bei Amazon den kostenlosen Versand bekommen kannst. Denn neben dem Versand an eine Packstation gibt es Lösungen mit Füllartikeln, die ebenfalls dafür sorgen, dass du keine Versandkosten zahlen musst.