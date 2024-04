Probleme mit deinem Computer? Daran könnte dein Fernseher schuld sein

Über einige Jahre hinweg kämpfte Priscilla Snow immer wieder mit kleineren und größeren Computer-Problemen. So ließen sich etwa die Display-Einstellungen nicht mehr öffnen und die Taskleiste verschwand.

Gegenmaßnahmen wirken nur kurz

Die Sounddesignerin versuchte, mit verschiedenen Maßnahmen wie Updates oder der Neuinstallation von Treibern dagegen zu steuern. Durchaus auch mit Erfolg. Aber die Probleme kehrten immer wieder zurück.

Als sich allerdings auch das für ihre Arbeit notwendige Midi-Keyboard nicht mehr mit dem Computer verbinden ließ, machte sich Snow auf die Suche nach der Ursache. Und fand die Lösung schließlich in einem Hilfeforum von Microsoft, wie Snow in einem längeren Blogeintrag schreibt.

Nutzerbericht in Windows-Forum

Darin schilderte im August 2023 ein Windows-Nutzer ein ähnliches Problem. Im November schließlich schrieb er, dass er herausgefunden habe, dass sein Smart-TV die Computer-Probleme verursacht hatte.

Konkret handelte es sich bei dem Fernseher um einen 50 Zoll großen 4K-Android-TV der Firma Hisense. Der Nutzer habe sich gefühlt, als habe er einen Mordfall gelöst, bei dem der Verdächtige der PC, der Mörder aber der Fernseher im Nachbarzimmer war – der beinahe mit dem Mord davongekommen wäre.

Smart-TV: DOS-Attacke auf den PC

Im Grunde habe der Fernseher eine DOS-Attacke (Denial of Service) auf den PC durchgeführt, kommentiert The Verge.

Und so ist das Ganze passiert: Der Smart-TV generiert alle paar Minuten randomisierte Universally Unique Identifier (UUID). Dadurch kann das Gerät per Universal Plug and Play (UPNP) als Netzwerkgerät gefunden werden, wie Golem erklärt.

Liste mit Netzwerk-Geräten übervoll

Problematisch ist in diesem Fall, dass Windows jede der UUIDs als einzelnes und neues Gerät in die Geräteliste aufnahm, obwohl es sich um ein und denselben Fernseher handelte. Weil die Liste nach einiger Zeit immer voller wurde, litt dadurch die Leistung des Computers immer mehr.

Auch Snow hat einen Hisense-Fernseher und offenbar das gleiche Problem. Wie der Nutzer es im Forum beschrieb, löschte auch sie manuell die komplette Geräteliste, was mehrere Minuten in Anspruch nahm. Anschließend funktionierte der PC wieder tadellos.

Auch andere Fernseher betroffen?

Damit das Problem nicht wieder auftaucht, hat Snow die Möglichkeit, dass ihr PC andere Geräte im Netzwerk finden kann, deaktiviert. Ob auch andere smarte Fernseher solche Probleme verursachen, ist nicht bekannt. Hisense hat sich bisher nicht zu entsprechenden Anfragen geäußert.

