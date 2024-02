Retro-Cover für PS5-Spiele: So gibst du deinen Game-Cases einen PS1-Look

In den letzten 30 Jahren haben sich Videospiele in so gut wie allen Dingen verbessert: Die Grafik ist besser geworden, es gibt mehr Content und Features sind ausgereifter. Ein Aspekt ist allerdings so gut wie gleich geblieben: die Verpackung. Die Cases der Playstation-Spiele sind eigentlich gewöhnliche Plastik-DVD-Hüllen. Der einzige Unterschied: Mit ihrer markanten blauen Farbe stechen sie heutzutage aus jedem ordentlich-sortierten Regal hervor.

Viele User:innen sehnen sich deswegen nach den alten Hüllen der ersten Playstation. Die kompakten und breiten CD-Cases aus Hartplastik stechen jetzt auch nicht wirklich durch ein preisgekröntes Design hervor, aber punkten durch eine ordentliche Portion Nostalgie. Für viele ist die Zeit daher reif, die alten Hüllen zurückzubringen.

Reddit-Nutzer Ziyad Rahman zeigt in seinem Post, wie heutige Game-Cover zu Playstation-1-Zeiten aussehen könnten.

Die selbst erstellten Cover wirken absolut authentisch. Selbst der Playstation-Hologramm-Sticker klebt auf der Hülle, wie es für die PAL-Versionen üblich ist. Auch die Breite des Cases passt zum europäischen Original.

Custom Cover gibt es zu kaufen und sie lassen sich selber machen

Ziyad Rahman postet die Retro-Hüllen nicht nur, um mit seiner kreativen Meisterleistung zu prahlen. Denn seine Cases lassen sich auch bei Etsy bestellen. Dort tummeln sich gleich mehrere Anbieter, die benutzerdefinierte Cover von aktuellen PS5-Spielen im Stile der PS1 anbieten.

Rechtlich bewegen sich die Verkäufer damit in einer Grauzone: Eigentlich verwenden sie rechtlich geschütztes Bildmaterial. Dennoch dulden einige Hersteller die Nachahmungen.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, legt am besten selbst Hand an. Templates für die Hüllen finden sich im Internet zuhauf. Mit einem Layouting- oder Grafiksoftware wie Canva, Gimp oder Photoshop kannst du dein Design anpassen. Lediglich die holographischen PAL-Sticker könnten etwas kompliziert zu beschaffen sein.

Einige alte Playstation-Spiele gibt es auch mit Label günstig zu kaufen. Dort lässt sich mit ein paar Tricks das gewünschte Label schnell entfernen. Ansonsten reicht es für die Regal-Optik wahrscheinlich auch, wenn du einen Sticker abfotografierst und dann aufklebst. Wichtig ist: Verkaufen darfst du die Hüllen Marke Eigenbau nicht.

