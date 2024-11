Psychologie: Warum es uns helfen kann, eine KI anzuschreien

Die Psychologieforscherin Meilan Hu von der renommierten Singapore Management University (SMU) wollte wissen, ob die immer menschenähnlicher werdenden Antworten moderner KI-Chatbots Menschen in emotionalen Krisen unterstützen könnten. Die Antwort, die sie fand, lautet ja, aber.

Interessante Hypothese: Könnten KI-Chatbots helfen, Emotionen zu verarbeiten?

Hus Idee klingt plausibel. „KI-Chatbots sind so weit fortgeschritten, dass sie menschenähnliche Antworten geben können“, sagte Hu in einem Interview mit dem Psychologiemagazin Psypost. Das habe sie dazu gebracht, sich zu fragen, „ob sie als alternative Option für Einzelpersonen dienen könnten, um ihre Emotionen zu verarbeiten.“

Dabei ging es Hu nicht um einen therapeutischen Ansatz, sondern eher um die Verwendung von KI-Chatbots als eine Art Ventil, mit dessen Hilfe Menschen ihren Frustrationen und Ängsten Luft machen können. Die Ergebnisse ihrer Arbeit hat Hu in der Zeitschrift Applied Psychology: Health and Well-Being veröffentlicht.

„Ich habe immer festgestellt, dass es sehr tröstlich ist, mit jemandem über seine Frustrationen zu sprechen, der zuhört und die Gefühle bestätigt“, erklärt sie die Arbeitshypothese, die sie zu ihren Untersuchungen geführt hat und ergänzt: „Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Einsamkeit in allen Altersgruppen haben viele Menschen jedoch möglicherweise keinen Zugang zu einer vertrauenswürdigen, nicht wertenden Person, mit der sie sprechen können.“

Um ihre Hypothese zu überprüfen, rekrutierten Hu und ihre Kollegen 150 Student:innen und teilten sie nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe erhielt Zugang zu einem „emphatischen“ KI-Chatbot. Die andere Gruppe sollte ihre Probleme in ein Tagebuch schreiben.

KI-Chatbots als Ventil für Angst und Wut geeignet

Nach einer einwöchigen Ruhephase wurden die Rollen der Student:innen vertauscht, sodass die Chatbot-Gruppe in der zweiten Phase Tagebuch führte und umgekehrt. Nach jeder Sitzung wurden die Teilnehmer:innen gebeten, einige Fragen zu ihren Gefühlen zu beantworten. Insbesondere sollten sie dabei Gefühle der Einsamkeit, des Stresses und der subjektiv wahrgenommenen sozialen Unterstützung bewerten.

Wie Hu vermutet hatte, berichteten die Student:innen nach KI-Chatbot-Sitzungen im Vergleich zum Tagebuch über weniger negative Emotionen mittlerer und hoher Erregung – wie Angst und Wut. Das führt Hu auf die personalisierten Echtzeit-Antworten des Chatbots zurück. Hier scheint der Ventilcharakter gut funktioniert zu haben.

Chatbots wenig hilfreich bei Traurigkeit oder Einsamkeit

Andererseits stellte Hus Team kaum Unterschiede zwischen dem Austausch mit Chatbots und dem Tagebuchschreiben fest, wenn es um negative Emotionen mit einem geringeren Erregungsgrad wie Traurigkeit ging. Wenig hilfreich waren die Chatbots auch, wenn es darum ging, sich weniger einsam zu fühlen oder mehr soziale Unterstützung zu erhalten.

„Auch wenn sie nicht in der Lage sind, die Tiefe der Verbindung zu ersetzen, die man durch menschliche Interaktionen erhält, zeigen unsere Ergebnisse dennoch, dass das Auslassen von Gefühlen wie Wut oder Angst an KI-Chatbots effektiv sein kann“, resümiert Hu. „Das macht KI-Chatbots zu einem wertvollen Hilfsmittel, um vorübergehend emotionale Erleichterung zu verschaffen, insbesondere in Momenten, in denen man einfach jemanden (oder etwas) zum Reden braucht.“

Es sei jedoch noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass es bei der Studie nicht um therapeutische Ansätze ging. Weder wurde es untersucht, noch gab es Anzeichen dafür, dass mit Empathie trainierte Chatbots negative Emotionen etwa „heilen“ könnten.

