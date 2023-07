Weltraumforschung mit Rockstar-Power: Brian May veröffentlicht Asteroidenatlas

Bekannt geworden ist Brian May als Leadgitarrist der Rockband Queen. Was wahrscheinlich die wenigsten wissen: May ist neben seinem Dasein als Rockstar auch Astrophysiker. Als solcher veröffentlicht er jetzt zusammen mit dem Planetologieexperten der University of Arizona, Dante Lauretta, einen 3D-Atlas des Asteroiden Bennu. Das berichtet der Arizona Daily Star.

Das Buch mit dem Titel „Bennu 3‑D: Anatomy of an Asteroid“ wird weltweit der erste vollständige und dreidimensionale Atlas eines Asteroiden sein und enthält faszinierende Bilder und Daten von der Osiris-Rex-Mission der Nasa und der University of Arizona. „Bennu 3‑D“ präsentiert dabei nicht nur 80 beeindruckende 3D-Bilder des Asteroiden, sondern auch 120 Illustrationen und 50 Karten, die teilweise von May persönlich entworfen wurden. Das Buch ist nicht nur für Fachleute gedacht, sondern soll auch Laien ansprechen und den Asteroiden für jedermann verständlich machen.

Brian May, der vor seiner Musikkarriere Physik und Mathematik am Imperial College London studierte und später seine Doktorarbeit über interplanetare Staubbänder schrieb, wurde von Dante Lauretta in die Osiris-Rex-Mission eingebunden. Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Claudia Manzoni erstellte er stereoskopische Bilder von Bennus Oberfläche, die den Wissenschaftlern halfen, einen sicheren Landeplatz für die Probenentnahme zu finden.

Mission geht noch 2023 zu Ende

Bennu ist einer der potenziell gefährlichsten Asteroiden und könnte Ende des 22. Jahrhunderts auf der Erde einschlagen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, seine physikalischen und chemischen Eigenschaften zu verstehen, um mögliche Strategien zur Eindämmung der Auswirkungen zu entwickeln.

Die Osiris-Rex-Mission wurde am 8. September 2016 gestartet und hat den Asteroiden Bennu im Jahr 2020 erforscht. Die Sonde wird am 24. September 2023 zur Erde zurückkehren und Proben von Bennu mitbringen, die Forschern wertvolle Einblicke in die Zeit vor 4,5 Milliarden Jahren geben sollen, als sich unser Sonnensystem formte.

