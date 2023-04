Mit Radfahren Prämien kassieren: DB Rad+ App macht es möglich

Cooler Deal für alle Fahrrad-Fans: Die Deutsche Bahn belohnt jetzt alle, die gerne aufs Rad steigen, in zahlreichen deutschen Städten mit Prämien. Unter dem Motto „Jeder Meter zählt“ können alle, die im Aktionsgebiet entweder mit dem eigenen oder einem ausgeliehenen Fahrrad unterwegs sind, jetzt auch „mit Pedalen bezahlen“.

Radfahren zahlt sich aus

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, braucht dafür eigentlich nur ein gut funktionierendes Fahrrad und die DB Rad+-App. In Berlin und Brandenburg ist das Angebot gerade erst gestartet, in anderen Städten gibt es das schon länger. In Hamburg wurden 2021 sogar schon über eine Million Kilometer erfasst. Über 3,3 Millionen Gesamtkilometer wurden bereits in allen teilnehmenden Städten zurückgelegt (Stand 25. April 23).

Wenn du gerne umweltbewusst reist und auch noch ein paar Euro sparen möchtest, hat die Deutsche Bahn neben dem 49-Euro-Ticket für günstiges Nahverkehrsreisen in Deutschland ein weiteres Angebot in petto: das Rad+ Projekt für Radfahrer:innen, die für ihre geradelten Kilometer Prämien und Rabatte erhalten sollen.

Die Idee dahinter ist, umweltfreundliches Reisen zu belohnen und noch mehr Leute aufs Fahrrad zu bringen. Zusammen mit der Berliner Senatsverwaltung für Verkehr hat die Deutsche Bahn das Projekt ins Leben gerufen. Damit setzt die Bahn ein weiteres Zeichen für nachhaltiges Reisen und gibt dir noch mehr Möglichkeiten, umweltfreundlich unterwegs zu sein.

Rabatte in Kinos und Geschäften

Wenn du also regelmäßig und gerne in die Pedale trittst, kann es sich für dich auszahlen: Es winken Vergünstigungen in Geschäften, Kinos und natürlich bei der Bahn. Die erradelten Kilometer werden in der „Rad+“-App gezählt und werden auf der Webseite radplus.bahnhof.de in jeder teilnehmenden Stadt live angezeigt.

Diese Städte machen bereits bei der Bahn-Aktion mit:

Ahrensburg

Bamberg

Berlin

Coburg

Erlangen

Freising

Hamburg

Lindau

Regensburg

Renningen

Schweinfurt

Straubing

Unterhaching

Weilheim

Wiesbaden

Welche Prämien gibt es für die Fahrradkilometer?

Wenn du 100 Kilometer mit dem Fahrrad geschafft hast, gibt es zum Beispiel fünf Euro Rabatt beim Kauf eines Online-Tickets der Deutschen Bahn oder einen DB Reisegutschein. Für 200 zurückgelegte Kilometer darfst du dich unter anderem über einen 10-Euro-Gutschein für nachhaltige Produkte im Avocadostore freuen.

Und auch lokale Partner wie Cafés oder Bio-Lieferanten machen mit und bieten Prämien an. In Berlin bekommt man für 27 Kilometer zum Beispiel einen leckeren Kaffee bei Passenger Coffee und für 75 Kilometer sogar einen Kino-Gutschein.

So funktioniert die App

Bevor es losgeht, müssen die Nutzer:innen der App per Knopfdruck zunächst die Position des Rades lokalisieren lassen, um sicherzustellen, dass die zurückgelegten Kilometer korrekt gezählt werden.

Um missbräuchliche Messungen, zum Beispiel mit dem Auto, auszuschließen, wird unter anderem die GPS-Geschwindigkeit überwacht, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärte. Also, nichts wie rauf auf den Drahtesel und los geht’s!

