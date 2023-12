Renaissance-Maler unter der Lupe: KI findet Spuren anderer Künstler

Kürzlich haben Forscher eine spannende Entdeckung gemacht: Ein Gemälde von Raffaello Sanzio da Urbino, besser bekannt als Raffael, wurde nicht nur von ihm alleine gemalt. Sie nutzten dafür eine spezielle künstliche Intelligenz (KI), die darauf trainiert ist, Raffaels Werke zu erkennen.

Diese KI kann laut den Forschern mit einer Genauigkeit von 98 Prozent arbeiten. Sie glauben, dass Schüler von Raffael Teile des Bildes gemalt haben könnten. Professor Hassan Ugail vom Zentrum für visuelles Computing und intelligente Systeme an der Universität von Bradford erklärte gegenüber Tech Explore:

„Wir haben tiefe Merkmale analysiert und authentische Raffael-Gemälde verwendet, um den Computer zu trainieren. So lernt er, Raffaels Stil bis ins kleinste Detail zu erkennen, von den Pinselstrichen über die Farbpalette bis hin zu Schattierungen. Der Computer kann viel genauer hinschauen als das menschliche Auge, sogar bis zur mikroskopischen Ebene.“

Madonna della Rosa nur teilweise von Raffael

Mit dieser KI fanden die Forscher heraus, dass die Madonna della Rosa nicht komplett von Raffael gefertigt wurde. Sie gibt allerdings nur ein binäres Ergebnis aus: Entweder ist ein Bild von Raffael oder nicht.

Als die Forscher das Bild der Madonna untersuchten, war die KI zuerst unsicher. Deshalb haben sie begonnen, einzelne Teile des Bildes zu scannen. Dabei stellten sie fest, dass die meisten Teile des Bildes von Raffael stammen. Aber das Gesicht von Josef scheint laut KI von einem anderen Künstler gemalt worden zu sein.

Früher dachten Experten, dass der untere Teil des Bildes, einschließlich der Rose, von einem anderen Künstler, wahrscheinlich einem Schüler Raffaels, gemalt wurde. Doch die KI hat diesen Teil dem Meister selbst zugeordnet.

Wer hat Josefs Gesicht gemalt?

Die KI kann allerdings nicht bestimmen, wer das Gesicht Josefs gemalt hat. Experten vermuten, dass Raffaels Schüler ihm bei der Malerei geholfen haben könnten. Dabei gelten Giulio Romano und vielleicht auch Gianfrancesco Penni als wahrscheinliche Kandidaten.

Diese KI soll in der Zukunft der Kunstszene helfen, die Echtheit von Gemälden besser zu bestimmen. Sie wird dabei nicht alleine eingesetzt, sondern in Kombination mit traditionellen Methoden. Außerdem ist geplant, die KI auch für die Erkennung der Stile anderer Künstler zu trainieren. Alle Details zur KI haben die Forscher in einer Studie festgehalten, die im Journal Heritage Science veröffentlicht wurde.

