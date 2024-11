Neobank Revolut bricht Kundenrekord – und schraubt an ihren Broker-Plänen

Die britische Neobank Revolut hat etwas zu feiern: Über 50 Millionen Kunden:innen weltweit, davon mehr als zwei Millionen in Deutschland. Allein im laufenden Jahr sind 10 Millionen Kund:innen weltweit hinzugekommen. Den Meilenstein feiert das Fintech ab Freitag mit einem zweitägigen Youtube-Event inklusiv Headline-Performance der britischen Sängerin Charli xcx.

Die Neobank legt damit gerade ein ziemliches Wachstumstempo vor. Erst in diesem Jahr hat sie eine Banklizenz mit Einschränkungen der britischen Finanzdienstleistungsaufsicht PRA (Prudential Regulation Authority) erhalten. Im Frühjahr startet der eigene Robo-Advisor, im Mai wurde die neue Kryptohandelsplattform Revolut X vorgestellt.

50 million customers in 38 markets over 9 years.

That's a milestone worth celebrating 🎉

Thank you to every single customer across the world who’ve helped us hit this milestone. Let’s keep revolutionising the way the world does money, every day.

And we’re only just getting… pic.twitter.com/e2KXUrleiZ

