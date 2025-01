Von Lidl bis Rewe: Die Rabattschlacht der Supermarkt-Apps hat ihren Preis

Egal ob Lidl, Rewe oder Edeka, DM oder Rossmann, Obi oder Hornbach – nahezu jede Supermarkt-, Drogerie- oder Baumarktkette bietet inzwischen den Kund:innen eigene Apps an. In einigen Fällen informieren diese über Sonderangebote, in den meisten Fällen kann man damit bestimmte Waren kurzfristig günstiger bekommen, wenn man die App an der Kasse vorzeigt. Manchmal enthalten diese auch eine Bezahlfunktion oder ein Loyalty-Programm, bei dem die Kund:innen für jede Transaktion Punkte sammeln, die im Nachgang eingetauscht werden können.