Für Spieleentwicklung: Roblox veröffentlicht Tools mit generativer KI

Die KI wandelt die Aufforderungen des Nutzers in Code um. (Screenshot: Youtube)

Code Assist und Material Generator nennen sich die beiden in der Beta-Phase befindlichen KI-Tools von Roblox. Beide sollen es den Benutzern erleichtern, Spiele zu erstellen, indem sie grundlegende Codierungsaufgaben automatisieren.

Die Idee, generative KI-Tools zu nutzen, um Spiele zu erstellen, ist dabei nicht neu. Bereits im vergangenen Monat hatte Roblox angekündigt, dass geplant sei, KI-basierte Inhalte zu erstellen, die Benutzern helfen, Code, 3D-Modelle und mehr mit Texteingabeaufforderungen zu erstellen. Jetzt macht Roblox ernst und bringt seine ersten Tools auf den Markt.

Erste Schritte sind vollzogen

Code Assist und Material Generator sind zwar noch nicht in der Lage, spielbare Roblox-Erlebnisse aus einer Textbeschreibung zu generieren, können aber dennoch nützliche Codeschnipsel und Objekttexturen basierend auf kurzen Eingabeaufforderungen generieren. Wer bereits mit KI-Chatbots experimentiert hat, wird hier einige Gemeinsamkeiten erkennen, denn auch GPT-3 kann bereits funktionale Code-Snippets basierend auf Eingabeaufforderungen erstellen.

Roblox selbst ist noch vorsichtig bei der Ankündigung der neuen Tools. Wie Engadget berichtet, betont das Unternehmen, dass die Funktion nicht perfekt ist und möglicherweise ungenaue oder irreführende Informationen liefern kann. Es liegt also weiterhin in der Verantwortung des Nutzers, den generierten Codevorschlag zu überprüfen und zu testen, um sicherzustellen, dass er auch das fabriziert, was gewünscht ist.

Trotz dieser Einschränkungen zeigt sich Stefano Corazza, Vice President von Roblox, zuversichtlich und sieht darin den ersten Schritt, um jeden Benutzer auf der Plattform zu einem Schöpfer zu machen. Es könnte nur noch einige Jahre dauern, bis diese Tools in der Lage sind, aus einer einfachen Eingabeaufforderung vollständig spielbare und interaktive 3D-Szenen zu generieren.

