Dieser Roboter putzt Toiletten innerhalb von Sekunden

Das in New York ansässige Unternehmen Somatic bietet einen Spezialroboter an, der 40 Stunden pro Woche gewerbliche Toiletten reinigen kann. Er verfügt über zahlreiche Tools und verrichtet seine Arbeit vollkommen autonom. In einem Youtube-Video zeigt Somatic anhand von einer beispielhaften Reinigung, über welche Fähigkeiten der Roboter verfügt.

8 Stunden Akkulaufzeit

Er öffnet und schließt Türen selbstständig, fährt mit dem Aufzug zwischen den Etagen, besprüht Wände und Böden mit Desinfektionsmitteln und Wasser, hebt die Deckel an, um darunter zu reinigen, saugt alles trocken und verstaut den Staubsauger, bevor er weiterfährt. Der Roboter verfügt zudem über eine beachtliche Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden.

Somatic-CEO Michael Levy vergleicht das Gerät mit einem „Minikühlschrank mit einem Roboterarm an der Vorderseite“. Er selbst sei zur Entwicklung eines Roboters für die Toilettenreinigung inspiriert worden, nachdem er sich jahrelang im Restaurant seines Großvaters hochgearbeitet hatte. „Unser Ziel ist es, dass der Kunde nicht mehr erkennen kann, ob ein Mensch oder ein Roboter die Toilette gereinigt hat“, erklärt Levy.

Einfache Einrichtung

Zur Einrichtung des Roboter verschickt Somatic ein Sensorenkit. Damit muss der Grundriss des Gebäudes, in dem der Roboter reinigen soll, inklusive aller Aufzüge und Toiletten vollständig abgelaufen werden. Anschließend benötigt der Roboter lediglich einen konstanten Zugang zu Wasser und Strom, bevor er sich selbstständig an die Arbeit machen kann.

Laut Somatic soll das Gefährt das Hausmeisterpersonal nicht vollständig ersetzen, sondern nur die routinemäßigen Reinigungsarbeiten übernehmen. Wenn er etwas Unerwartetes findet, schickt er Fotos per Mail an den Hausmeister und geht dann zum nächsten Bereich über.

Es ist durchaus möglich, dass der Roboter demnächst an Flughäfen, in Büros oder an Schulen zum Einsatz kommt. Aktuell befindet er sich noch in einer Testphase. Anschließend kann er für für 1.000 US-Dollar pro Monat geleast werden.

