Russland hat erste Mondmission seit 47 Jahren gestartet

Das Rennen zum Mond ist wieder eröffnet. Nachdem die USA im vergangenen Herbst ihre Artemis-Mission gestartet haben, macht sich nun auch Russland auf den Weg zum Erdtrabanten.

Anzeige Anzeige

Planmäßiger Start

In der Nacht zu Freitag (MESZ) startete die Raumsonde Luna-25 zum Mond, wie eine Liveübertragung der russischen Weltraumbehörde Roskosmos zeigte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Trägerrakete vom Typ Sojus-2.1b mit Luna-25 an Bord startete vom neuen Weltraumbahnhof Wostotschny in der Amurregion im Osten Russlands. Laut dem Handelsblatt trat sie plangemäß nach wenigen Minuten in den Kosmos ein.

Anzeige Anzeige

Wenn alles nach Plan läuft, landet die Sonde noch im August auf dem Mond. Sie soll dort unterschiedliche Aufgaben bewältigen, etwa das Sammeln von Gesteinsproben, wie die Tagesschau berichtete. Eine ihrer Hauptaufgaben ist die Suche nach Wasser auf dem knapp 385.000 Kilometer entfernten, einzigen natürlichen Satelliten der Erde.

Mission hätte bereits 2012 starten sollen

Sollte die Landung auf dem Südpol des Mondes gelingen, wäre Luna-25 das erste Raumfahrzeug, das dort landet, berichtete Engadget. Für Russland ist es die erste Mondmission seit 47 Jahren.

Anzeige Anzeige

Luna-25 hat nun nicht nur einen langen Weg vor sich, sondern auch schon einen langen hinter sich. Ursprünglich hätte sie bereits 2012 abheben sollen, doch technische Probleme verzögerten ihren Start mehrfach. Russland plant, bis zum Jahr 2040 eine Raumstation auf dem Mond zu errichten.

Luna-25, die rund ein Jahr auf dem Mond bleiben soll, soll mithelfen, eine Technologie für eine weiche Landung zu entwickeln. Die Sonde folgt auf Luna-24, welche 1976 auf dem Mond Gesteinsproben gesammelt hat.

Anzeige Anzeige

Indisches Raumschiff soll auch noch im August auf dem Mond landen

Die neue russische Sonde ist mittlerweile ein Soloprojekt, da die europäische Raumfahrtagentur Esa, die zuvor am russischen Mondprogramm mitgearbeitet hatte, aufgrund von Russlands Angriffskrieges gegen die Ukraine die Zusammenarbeit beendet hat.

Die Landung von Luna-25 auf dem Mond soll rund um den 21. August herum erfolgen, teilte Roskosmos gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mit. In jenen Tagen ist dort dann einiges los, denn für den 23. August ist auch die Landung eines indischen Raumschiffes auf dem Mond geplant.

Mehr zu diesem Thema Russland-Ukraine-Konflikt Artemis