Sam Altman erklärt, warum OpenAI nur langsam vorankommt

Egal ob bei ChatGPT-5, DALL-E oder die Video-KI Sora, die Anfang 2024 angekündigt wurde – überall scheint OpenAI gerade etwas hinter dem Zeitplan zu sein. In einem „Ask-Me-Anything“ auf Reddit erklärt der CEO Sam Altman nun die Gründe.

Offenbar fehlt OpenAI eine bestimmte Ressource – und das ist die Rechenleistung. So schreibt Altman unter einer Frage auf Reddit: „Wir sind auch mit vielen Einschränkungen und schwierigen Entscheidungen konfrontiert, wenn es darum geht, unsere Rechenleistung für unseren vielen großartigen Ideen einzusetzen.“ Denn: Die KI-Modelle werden immer komplexer. Statt mehrere Projekte gleichzeitig zu entwickeln, muss das Unternehmen sich auf eine Sache fokussieren.

Dieses Projekt steht an erster Stelle

Auch in der Antwort enthüllt Altman, welchem Produkt man gerade die meisten Ressourcen gibt. „Die Auslieferung von o1 und seinen Nachfolgern hat für uns Priorität“, sagt der CEO in dem Post. Das o1-Sprachmodell von OpenAI soll so konzipiert worden sein, so konzipiert, dass es mehr und länger nachdenkt, bevor es antwortet. So soll das Modell im Vergleich zu GPT-4 komplexe Aufgaben erledigen und schwierigere Probleme lösen können. Bislang befindet sich GPT-o1 noch in der Preview, wodurch es immer noch zu vielen Fehlern kommt.

Relativ weit hinten in der Priority-Liste scheint wohl DALL-E zu sein. Der Bildgenerator bekam 2023 das letzte Update. Zu einem möglichen Release von DALL-E 4 sagt Altman: „das nächste Update wird das Warten wert sein! Aber wir haben noch keinen Veröffentlichungsplan.“

Auch bei der Video-KI Sora ist erst einmal kein Release geplant. Hier arbeitet OpenAI noch am Modell und unter anderem den Sicherheitsbedingungen.

Mindestens ein neues Sprachmodell scheint OpenAI aber in diesem Jahr noch zu veröffentlichen. Dazu zählt aber nicht ChatGPT 5.0. Trotzdem seien die neuen Modelle „sehr gute Veröffentlichungen“.

Ein Vorgeschmack auf Sora

