Von Gauss zu Galaxy: Samsung stellt 3 KI-Bots vor

Samsung hat kürzlich auf seinem eigenen KI-Forum 2023 drei neue KI-Bots präsentiert. Diese Bots sind derzeit darauf ausgerichtet, die Produktivität der Samsung-Mitarbeiter zu steigern. Es ist jedoch geplant, sie in Zukunft in eine breite Palette von Samsung-Produktanwendungen zu integrieren.

Die KI-Suite trägt den Namen Samsung Gauss und zollt damit Carl Friedrich Gauss Tribut, dem deutschen Mathematiker, der als „Fürst der Mathematiker“ bekannt ist. Gauss etablierte die Theorie der Normalverteilung, die nach Aussage von Samsung das Fundament für maschinelles Lernen und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz bildet.

Samsung stellt gleich 3 KI-Bots vor

Bei der Veranstaltung hat Samsung drei spezialisierte Bots vorgestellt, die Teil der Samsung-Gauss-KI-Suite sind: Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code und Samsung Gauss Image.

Samsung Gauss Language ist ein vielseitiger Sprachbot, der nicht nur E-Mails formulieren und Dokumente zusammenfassen, sondern auch Inhalte übersetzen und smarte Geräte steuern kann.

Für die Entwicklergemeinde ist der Gauss Code gedacht, ein Tool, das Programmierern assistiert, indem es ihnen hilft, Code effizient zu schreiben, zu erklären und zu testen.

Der dritte im Bunde, Samsung Gauss Image, ist ein kreativer Bildgenerator, der selbst ausführliche Beschreibungen in visuelle Darstellungen umsetzen kann. Darüber hinaus ist er in der Lage, Bilder mit niedriger Auflösung in hochauflösende Bilder zu transformieren.

Noch nicht für die Öffentlichkeit

Aktuell setzt Samsung die fortschrittlichen KI-Bots nur intern ein, um die Effizienz und Produktivität im eigenen Haus zu steigern. Das unternehmenseigene KI Red Team ist dabei im Einsatz, um potenzielle Sicherheitslücken zu identifizieren und zu schließen sowie Datenschutz- und Privatsphäreprobleme zu verhindern, bevor die Technologie einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird.

Die spezifischen Funktionen, die die KI-Bots auf Samsungs Endgeräten ausführen sollen, bleiben bisher unter Verschluss, genauso wie Details darüber, auf welchen Geräten die KI zum Einsatz kommen werden. Klar ist jedoch, dass Samsung mit der Einführung von gleich drei spezialisierten Bots eine breite Palette an Nutzungsmöglichkeiten hat.

