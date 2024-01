Samsung Galaxy S24: Nach einem Monat Ersparnis von über 160 Euro möglich

Gerade erst wurden die Geräte der neuen Samsung-Galaxy-S24-Reihe der Öffentlichkeit vorgestellt, schon rätseln viele, wann die beste Gelegenheit ist, sich eines der mit KI-Technik optimierten Smartphones zu sichern. Die Expert:innen der Preisvergleichsplattform Idealo haben anhand der unverbindlichen Preisempfehlungen basierend auf den Preisverläufen der jeweils passenden Vorgängermodelle analysiert, wie sich die Preise für das Samsung Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra in den ersten Wochen und Monaten nach dem Verkaufsstart verändern könnten – und vor allem, wann in der Vergangenheit die Preisverläufe so waren, dass die Kund:innen am besten sparen konnten. Idealo hat sich dabei am Galaxy S23 und S22 orientiert und jeweils das Gerät in Phantom Black betrachtet.

Rund ein Viertel Ersparnis in wenigen Monaten

Laut Berechnungen von Idealo könnte der Preis für das Samsung Galaxy S24 bereits nach einem Monat um etwa 18 Prozent fallen – insbesondere auch, weil die unverbindliche Preisempfehlung bei Samsung-Modellen nur kurze Zeit und bei wenigen Händler:innen umgesetzt wird. Damit wäre das Modell statt für 899 Euro für rund 737 Euro zu erwerben.

Wer sich mit dem Kauf noch etwas länger geduldet, der könnte sogar bis zu 33 Prozent sparen: Wie die Analyse zeigt, dürfte der Marktpreis fünf Monate nach Release bei etwa 632 Euro liegen – das sind rund 30 Prozent weniger als die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Mit einer Ersparnis von rund 33 Prozent – also etwa 295 Euro – könnte das Samsung Galaxy S24 nach elf Monaten seinen vorläufigen Tiefstpreis erreicht haben und gerade einmal 604 Euro kosten.

Gar mehr als 300 Euro sparen könnten Käufer:innen des S24 Plus, wenn sie fünf Monate zu warten bereit sind. Die Expert:innen von Idealo sagen schon einen Monat später einen Preis von etwa 970 voraus. Dies würde einer Ersparnis von rund 16 Prozent entsprechen. Rund 26 Prozent, also gut 200 Euro, soll das Einsparpotenzial nach fünf Monaten betragen. Am günstigsten ist das Samsung Galaxy S24 Plus nach Idealo-Berechnungen zehn Monate nach dem Erscheinen, auch wenn der Preis in den Folgemonaten leicht steigen könnte: Hier könnte der Preis dann bei 840 Euro liegen.

Am teuersten ist einmal mehr das Galaxy S24 Ultra (1.449 Euro in der UVP). Doch schon einen Monat nach Veröffentlichung könnte der Preis um rund 23 Prozent – also etwa 327 Euro – sinken und dadurch bei etwa 1.122 Euro liegen. Doch da geht noch mehr: Sieben Monate nach Release sind bereits 31 Prozent Preisersparnis in der Vergangenheit drin gewesen, was im konkreten Fall zu einem Preis unterhalb der Tausend-Euro-Marke führen würde. Nach neun Monaten könnte mit 971 Euro der vorläufige Tiefstpreis erreicht sein.

Klar ist natürlich, das sagen auch die Expert:innen von Idealo, dass es Sondereffekte geben könnte, insbesondere aufgrund der speziellen KI-Funktionen, die dieses Mal eingeführt wurden und auf die möglicherweise viele Kund:innen besonders gespannt sind.

Gebrauchtpreise bei Kleinanzeigen: Vor allem Top-Ausstattung unter Druck

Ein ähnliches Bild aus einer etwas anderen Perspektive zeichnen Zahlen des Anzeigenportals kleinanzeigen.de. Hier geht es freilich um Preise, die gebraucht in unterschiedlichem Zustand erzielt werden. Doch deutlich wird auch hier, dass der Preisverfall über die betrachteten Monate des Jahres 2023 bei allen untersuchten Modellen besteht, wenn er auch nicht ganz so hoch ist. Für das Galaxy S23 lag der Preisverfall zwischen Februar (da war das Gerät ja erst verfügbar) und Dezember bei 15,1 Prozent beziehungsweise 19,8 Prozent (in der 128- beziehungsweise 256-Gigabyte-Ausführung). Untersucht wurde hier auch das S23 Ultra, wobei hier die Preise um 17,6 bis 31,1 Prozent nachgaben.

Denn das ist eine Erkenntnis, die sich durch alle Varianten zieht: Besonders stark ist der Verlust bei Geräten mit großer Speicherausstattung, während die niedrigere Standardausstattung moderater nachlässt. Wer also Interesse an einer 512-Gigabyte- oder gar 1-Terabyte-Variante hat, aber nicht zwingend gleich kaufen muss, kann hier erstaunlich viel Geld einsparen. Und etwas anderes fällt auf: Bei den Gebrauchtgeräten, die zwei oder drei Jahre nach Release verkauft werden, ist der Preisverfall besonders stark und liegt irgendwo zwischen 25 und 35 Prozent, je nach Modell. Das gilt speziell für Samsung-Geräte und müsste für andere Fabrikate gesondert geprüft werden.

Berücksichtigt werden sollte auch: Gerade in den ersten Monaten nach Erscheinen legen viele Privatverkäufer:innen ihren Geräten noch die Originalunterlagen für den möglicherweise auftretenden Garantiefall bei. Hier ist allerdings nicht immer eindeutig (und abhängig vom Einzelfall), ob sich diese Rechte nur auf die Erstkäufer:innen beziehen oder auch durch zweite Besitzer:innen in Anspruch genommen werden können.

Kauf mit Vertrag: Gute Schnäppchen mit Neuware möglich

All das deckt natürlich nicht jene Angebote ab, die mit einem entsprechenden Mobilfunkvertrag über 24 Monate kommen. Hier konnte man in der Vergangenheit gerade im Sommer oder Herbst, wenn die Geräte der Samsung-Galaxy-S-Serie schon einige Monate auf dem Markt waren, gute Schnäppchen machen, bei denen entweder die Grundgebühr rechnerisch minimal im Vergleich zum Gerätepreis ausfiel oder aber der Vertrag deutlich größer dimensioniert war als das sonst der Fall ist. Hier ist Neuware geboten, die je nach Konditionen zum dann üblichen Gebrauchtpreis kommt. Nutzer:innen sollten in diesem Fall den Markt im Blick behalten und vor allem auf die Händler:innen und Reseller:innen mit den Discountermarken der Mobilfunkprovider oder mit den Marken aus dem Hause Drillisch achten.

Auffällig ist aber, dass gerade in den ersten Monaten und Jahren der Preisverfall bei den Android-Modellen beträchtlich ist (für iOS müsste man das noch einmal mit den aktuellen Modellen gesondert untersuchen), sodass Kund:innen, die nicht gleich nach Release das Flaggschiff-Produkt von Samsung haben müssen, beträchtliche Beträge sparen können, wenn sie etwas warten.

Der Preisverfall setzt freilich die inzwischen recht zahlreichen Refurbished-Händler:innen von Swappie über Ebay Refurbished bis Back Market und Rebuy unter Druck. Sie müssen, abgesehen vom ökologischen Argument der Kreislaufwirtschaft, preislich über das Niveau der Privatverkäufer:innen bei kleinanzeigen.de kommen und können aber zudem mit oftmals großzügigen Gewährleistungs- und Garantieversprechen aufwarten. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, wie attraktiv deren Angebote sind.

