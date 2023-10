Saug- und Wischroboter im Sale: Hier gibt es die Testsieger am Prime Day günstiger

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Saug- und Wischroboter gehören auch am zweiten Prime Day des Jahre 2023 zu den beliebtesten Produkten. Auch am 10. und 11. Oktober gibt es wieder einige interessante Rabatte auf die Geräte von Ecovacs, iRobot, Roborock und Co. Darunter befindet sich unter anderem ein Angebot für den Testsieger. Wir vergleichen für euch die Rabatte – und stellen fest, wie sich die Preise im Vergleich zum ersten Prime Day 2023 verhalten.

Günstiger Saugroboter von Medion

Wer nach einem eher günstigen Modell sucht, könnte bei Medion fündig werden. Der Saugroboter X40 SW mit Lasernavigation und Wischfunktion ist bei Stiftung Warentest mit Note 2,5 auf Platz 2 gelandet und kostet wie schon beim letzten Prime Day 279,99 Euro statt 349,99 Euro*.

Testsieger: Roborock-Saug- und Wischroboter im Angebot bei Amazon

Der Roborock S7 MaxV Ultra Saug- & Wischroboter mit All-in-One Station war im vergangenen Jahr Testsieger bei Stiftung Warentest. Er ist aktuell für 1.222Euro* zu haben. Am Black Friday 2022 er noch über 1.300 Euro, allerdings war er in diesem Jahr beim ersten Prime Day auch schon für 1.129 Euro zu haben. Hier findet ihr unseren Test zum Roborock S7 Max Ultra.

Weitere Varianten der Roborock-Saugroboter sind ebenfalls reduziert. Den größten Rabatt von 21 Prozent gibt es für den Roborock S7 Max Ultra. Dieser kostet am Prime Day 949 Euro statt 1.199 Euro*.

Prime Day: Angebote für iRobot und Ecovacs

Gemeinsam mit dem Roborock S8 haben wir die Saugroboter von iRobot und Ecovacs kürzlich einem Vergleichstest unterzogen. Bei Amazon bekommt ihr aktuell den Ecovacs Deebot X1 e Omni Saugroboter mit Wischfunktion für 699 Euro (zuvor im Schnitt 849 Euro).*. Damit ist er sogar nochmal 100 Euro günstiger als beim letzten Prime Day

Ein ebenfalls gutes Angebot gibt es für den iRobot Roomba: Das Modell i7 Plus (i7556) mit automatischer Absaugstation bekommt ihr bei Amazon am Prime Day für für 499 Euro*. Das ist so günstig wie beim ersten Prime Day 2023 und einer der tiefsten Preise für das Produkt im gesamten Preisverlauf.

Weitere Saug- und Wischroboter bei Amazon im Angebot

Prime Day 2023: Die besten Technikdeals am Prime Day

