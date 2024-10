Scammer-Paradies Truth Social: Nutzer verlieren zehntausende Dollar

Mit dem Claim „Follow the Truth“ war das Social Network des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Februar 2022 als Twitter- und Facebook-Alternative angetreten. Mittlerweile scheint Truth Social aber zu einem Paradies für Scammer:innen verkommen zu sein.

Verluste bis zu 500.000 Dollar

Wie Gizmodo unter Berufung auf Beschwerden an die US-Handelsbehörde FTC berichtet, dürften viele Nutzer:innen dort in den vergangenen beiden Jahren zehntausende Dollar verloren haben. In einem Fall soll sich die Höhe des Verlusts sogar auf 500.000 Dollar summiert haben.

Die Fälle sind von der FTC anonymisiert worden, damit die Opfer nicht identifiziert werden können. Die vorliegenden Berichte sprechen allerdings trotzdem Bände.

Truth Social: Scam mit Kryptowährungen

Die Person, der von Scammer:innen im Frühjahr 2024 eine halbe Million Dollar abgeknöpft worden sein soll, ist Anfang 60. Bei dem Betrug ging es um Kryptowährungen. Das Opfer wurde erst dazu überredet, Geld auf ein angebliches Konto einzuzahlen.

Die Auszahlung der Summe war dann angeblich nicht mehr möglich. Die Person sollte immer wieder für Gebühren und Steuern Geld im fünfstelligen Bereich zahlen – und tat das auch. Die Ursprungssumme wurde aber nicht ausgezahlt.

Doppelter Scam sorgt für hohen Verlust

Besonders gemein ist ein Fall, bei dem das Opfer 170.000 Dollar verloren hat. Die Person wurde zunächst auf einer anderen Seite betrogen und dann mit dem Versprechen, das Geld dann zurückzubekommen, zu Truth Social gelockt.

Auch hier ging es um Kryptowährungen. Bei der Person, die dem Betrugsopfer angeblich helfen wollte, handelte es sich dann ebenfalls um ein:e Scammer:in. Die Person verlangte Vorauszahlungen im fünfstelligen Bereich. Das Geld gab es aber nicht zurück.

Trickbetrug nutzt Leichtgläubige aus

Zusammengefasst scheint es sich bei den Truth-Social-Scams vor allem um das sogenannte „Pig Butchering“ zu handeln. Bei dieser Art von Trickbetrug suggerieren die Scammer:innen ihren Opfern, dass sie kluge Investitionen tätigen würden – und ziehen ihnen nach und nach immer mehr Geld aus der Tasche.

Weltweit sollen mit dieser Betrugsmasche Milliarden von Dollar ergaunert werden. Betroffen sind viele verschiedene Plattformen und viele Länder weltweit. Selbst Menschen, die als intelligent und internetaffin gelten, zählen zu den Opfern.

Scam-Paradies für leichte Beute?

Um sol leichter zu betrügen, sind ältere und leichtgläubige Menschen. Und hier scheinen sich die Scammer:innen Truth Social als Paradies für leichte Beute ausgesucht zu haben, wie es bei Gizmodo heißt.

Von dem Trump-Netzwerk heißt es auf Anfrage dazu lediglich, dass ein „starkes Team aktiv nach Betrügereien und Bots auf der Plattform sucht und diese sperrt, sobald sie gefunden werden“. Weitere Details zu Opferzahlen oder Verlusten gab es nicht.

