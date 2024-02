Was ist das Schwierigste am Warten? Wissenschaftler haben es herausgefunden

Ob es das Warten auf den Bus, die Post, das Essen oder Testergebnisse ist – angenehm ist das wohl für niemanden. Eine Studie, an der unter anderem Annabelle Roberts von der University of Texas McCombs School of Business beteiligt war, hat untersucht, welche Phase des Wartens als besonders anstrengend empfunden wird und warum uns das Warten überhaupt so unangenehm ist.

Die Forschung hat dabei drei spezifische Situationen in den Blick genommen: das Warten auf die Ergebnisse der US-Präsidentenwahl 2020, das Warten auf eine Covid-19-Impfung und das Warten auf einen Schulbus.

Das ist die schwierigste Phase beim Warten

In allen untersuchten Szenarien stellte sich heraus, dass die letzte Phase des Wartens als die unangenehmste empfunden wurde. Unabhängig von der Gesamtdauer der Wartezeit verstärkte es die Unannehmlichkeit bei den Menschen. Die Forscher entdeckten, dass der Wunsch nach einem Abschluss hinter dem Phänomen steckt.

Das können Unternehmen daraus lernen

Sci Tech Daily berichtet, dass Unternehmen diese Erkenntnis für sich nutzen können. Sie sollten mögliche Verzögerungen frühzeitig kommunizieren. Unternehmen sollten außerdem die mögliche Wartezeit eher höher als niedriger angeben.

Der Grund dafür: Kunden, die eine angenehmere Wartezeit erleben, neigen dazu, Dienstleistungen positiver zu bewerten. Das wäre der etwa Fall, wenn die Wartezeit kürzer als befürchtet ausfällt.

