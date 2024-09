Dieser 29-jährige Selfmade-Millionär sagt, was er von Work-Life-Balance hält

Millionär übt Kritik an Work-Life-Balance. (Foto: Dusan Petkovic/Shutterstock)

Als Bill Gates, kaum 20 Jahre alt, gemeinsam mit Paul Allen Microsoft gründete, war sein Leben nur auf seinen Job ausgerichtet – das Programmieren von Software. An eine Work-Life-Balance war für Gates damals nicht zu denken – und seinen Mitarbeiter:innen gönnte er ebenfalls kein ausgewogenes Arbeits- und Privatleben.

Gates im Alter für Pausen

Mittlerweile denkt Gates anders darüber und rät jungen Leuten dazu, auch einmal eine Pause einzulegen, wenn sie eine bräuchten. Die Frage ist aber, ob Microsoft so erfolgreich gewesen wäre, wenn Gates nicht so viel Zeit investiert hätte.

Letztlich dürfte ihn wahrscheinlich erst seine Arbeitswut zum Milliardär gemacht haben – egal, wie man selbst darüber denken mag. In ein ähnliches Horn stößt auch der 29-jährige Selfmade-Millionär Timothy Armoo.

Work-Life-Balance ist ein Mythos

Er sei der Meinung, so Armoo gegenüber CNBC Make It, dass jede Person, die etwa Bedeutendes erreicht habe, das nicht durch Ausgewogenheit geschafft habe. Das sei ein Mythos. Vielmehr glaube der 29-Jährige daran, extrem hart zu arbeiten. „Ich bin absolut gegen die Idee der Work-Life-Balance“, sagte Armoo.

Der Brite war erst 14 Jahre alt, als er seine erste Firma gründete, eine Plattform, auf der Schüler:innen sich vernetzen konnten, um sich gegenseitig bei den Schulaufgaben zu unterstützen. Mit 17 verkaufte er einen von ihm gegründeten Business-Blog für umgerechnet über 130.000 Euro.

Arbeit versus Familie: Leben in Phasen

Zum Multimillionär wurde Armoo zehn Jahre später, als er die von ihm mitgegründete Influencer:innen-Marketingfirma Fanbytes für einen zweistelligen Millionenvertrag verkaufte. Sein Erfolg basiere auf seiner Bereitschaft, dafür Opfer zu bringen – wie eine gute Work-Life-Balance, meint Armoo.

Er sei aber nicht per se gegen ein ausgefülltes Privatleben, hinter dem die Arbeit dann zurückstehen müsse. Aber das Ganze müsse in Phasen ablaufen, die mal drei Monate, mal drei Jahre oder länger dauern könne. In solchen Phasen konzentriere man sich dann entweder ganz auf den beruflichen Erfolg oder eben das Privatleben.

