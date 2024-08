Teleshopping 2.0: Wie Youtube zur Verkaufsplattform wird

Youtube hat die Partnerschaft mit Shopify erweitert, wodurch Creator auf der Videoplattform nun in der Lage sind, Produkte von Drittanbietern, die im Video gezeigt werden, direkt auf Youtube anzubieten.

Anzeige Anzeige

Die Inhaltsersteller bekommen dann einen Teil der Erlöse durch das Affiliate-Programm, schreibt Youtube in einem Update. Vorher konnten Youtuber nur die eigenen Produkte in ihrem Video markieren und verkaufen.

Auf der Seite der Händler können alle berechtigten Shopify Plus und Advanced Händler in den USA teilnehmen. Die Analysen für die Verkäufe wurden in das Google Merchant Center integriert.

Anzeige Anzeige

Neue Chrome-Erweiterung für Youtube-Creator

Zusätzlich gibt es eine neue Google-Chrome-Erweiterung. Diese soll Youtube-Creator dabei helfen, Produkte für das Shopping-Angebot zu finden und zu speichern. Im Youtube-Studio können sie diese Produkte dann später wiederfinden und in den Videos markieren.

Damit hat Youtube nun eine ähnliche Funktion wie der Tiktok-Shop. Diese ist derzeit nur in den USA und Asien verfügbar. Tiktok hat allerdings angekündigt, dass die Funktion bald auch in Europa an den Start gehen soll.

Anzeige Anzeige

Youtube geht gegen Hacker mit KI vor

Youtube hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Hackern zu tun. Diese übernehmen Kanäle, löschen alle ihre Videos und starten dort Livestreams mit Krypto-Scams. Um dagegen vorzubeugen, hat die Plattform einen KI-Chatbot für einige Nutzer bereitgestellt, der in dieser Situation helfen soll.

Der Bot stellt dem gehackten Nutzer einige Fragen zu persönlichen Angaben und dem betroffenen Kanal, um alle von den Hackern vorgenommenen Änderungen rückgängig machen zu können.

7 Bilder ansehen 25 Jahre Ebay: Das sind die skurrilsten Auktionen Quelle:

Mehr zu diesem Thema