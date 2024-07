Tiktok will Shops endlich nach Europa bringen – aber nur in zwei Länder

Mit Tiktok Shops können Nutzer Produkte, die in Videos gezeigt werden, direkt in der App kaufen und sich liefern lassen. Dieses Shopping-Feature der chinesischen Video-App ist derzeit nur in Asien und den USA verfügbar.

Im Herbst soll das Feature endlich auch in Europa an den Start gehen, allerdings in einem kleineren Rahmen als erwartet. Laut Informationen von Bloomberg wird Tiktok Shops in Europa zunächst nur in Spanien und Irland verfügbar sein.

Ursprünglich wurde erwartet, dass die Shoppingfunktion in Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich und Irland starten würde.

Keine neuen Infos von Tiktok selbst

Ein Tiktok-Sprecher teilte mit, dass das Unternehmen weiter mit dem Shopping-Feature experimentieren wird und Businesses in allen Größen unterstützen möchte. Genaue Informationen gibt es allerdings nicht.

Derweil soll das chinesische Unternehmen bereits ein Team von 40 Mitarbeitern in Spanien aufgebaut haben, was es zum größten E‑Commerce-Außenposten von Tiktok in Europa machen würde.

Außerdem sucht Tiktok derzeit spanischsprachige Mitarbeiter für die Standorte Madrid und London in den Bereichen Logistik, Compliance und Strategie für Shops.

Die genauen Gründe für den kleineren Start in Europa sind unbekannt. Bloomberg spekuliert jedoch, dass Tiktok sich so einer genaueren Untersuchung durch europäische Behörden entziehen will.

Am schnellsten wachsendes Feature

Dabei ist das Shopping-Feature das am schnellsten wachsende Angebot der App. Allein in den USA erreicht Tiktok 170 Millionen Nutzer pro Monat und plant, das Warenvolumen dort um das Zehnfache auf bis zu 17,5 Milliarden US-Dollar zu steigern.

Bereits Ende letzten Jahres hat Tiktok einige Vorbereitungen getroffen, um in den europäischen Markt vorzudringen. Laut Experten stellt das Feature allerdings momentan keine Gefahr für Amazon dar.

