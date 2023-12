Tiktoks Shopping-Funktion könnte schon bald nach Europa kommen: Muss Amazon zittern?

Tiktok hat sich über seine ursprüngliche Rolle als Plattform für Kurzvideos hinausentwickelt. Im asiatischen Raum bietet die App mittlerweile eine integrierte Shopping-Funktion. Die ermöglicht es Nutzern, Produkte, die in Videos gezeigt werden, direkt über die Plattform zu kaufen.

Für diesen Service zieht Tiktok eine Provision ein. Einige der Trendprodukte, die über Tiktok verkauft werden, werden von der Muttergesellschaft Bytedance selbst hergestellt. Dieses Konzept erinnert an die Amazon-Basics-Produkte.

Die Shopping-Funktion könnte Anfang 2024 auch in Europa eingeführt werden, was potenziell etablierten Onlinehandelsplattformen wie Amazon Konkurrenz machen könnte.

Die Produkte sind bereits dort

Laut E-Commerce-Experte Ralf Deckers, der von der Tagesschau zitiert wurde, spielt Tiktok momentan eine dominante Rolle in der Prägung von Moden und Trends. Die in den Videos beworbenen Produkte sind auch in Deutschland sichtbar, was die Einführung einer nativen Shop-Funktion als logischen nächsten Schritt erscheinen lässt.

Ein wesentlicher Vorteil von Tiktok ist die Fähigkeit, die Nutzer anhand von gesammelten Daten genau zu verstehen. Der Algorithmus der Plattform kann daher gezielt Videos mit Produkten zeigen, die den individuellen Vorlieben der Nutzer entsprechen.

Jörg Funder, ein Handelsexperte, erläuterte gegenüber der Tagesschau, dass gerade diese zielgenaue Ansprache zu den hohen Umsatz- und Absatzzahlen einzelner Produkte beiträgt. In Deutschland nutzen bereits rund 20 Millionen Menschen Tiktok, um sich Videos von Influencern anzuschauen.

Experte sieht keine Gefahr für Amazon

Nach Einschätzung von Funder wird die Einführung der Shopping-Funktion in Tiktok für etablierte Händler wie Amazon allerdings kein signifikantes Risiko darstellen. Funder begründet diese Ansicht damit, dass Tiktok kein sorgfältig kuratiertes Sortiment anbietet.

Stattdessen konzentriert sich die Plattform auf Einzelprodukte, die ohne umfangreiche Erklärungen gekauft werden können. Obwohl diese Strategie für bestimmte Produkte effektiv sein könnte, unterscheidet sie sich deutlich von dem breiteren, kundenorientierten Ansatz größerer Onlinehändler.

Wie sich Tiktoks Shopping-Funktion in Europa letztendlich etablieren wird, bleibt abzuwarten, zumal bisher keine offizielle Ankündigung bezüglich der Einführung dieser Funktion vorliegt.

