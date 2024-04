Tiktok Notes: Der Angriff auf Instagram beginnt – das steckt hinter der neuen App

Die weltweiten Zahlen von Tiktok sind weiterhin beeindruckend. Laut der Quelle Business of Apps lag die Anzahl der monatlichen Nutzer:innen weltweit im Jahr 2024 (Stand zweites Quartal) bei rund 1,59 Milliarden. Damit sei die Anzahl der Nutzenden der chinesischen Social-Media-Plattform erneut gestiegen, teilte Statista mit.

„Tiktok Notes ist im Grunde Instagram für euer Tiktok-Konto“

Nun startet die chinesische Plattform einen direkten Angriff auf Instagram. Tiktok hat mit einer Testphase die Notes-App gestartet. „Wir befinden uns im Anfangsstadium des Experimentierens mit einem speziellen Bereich für Foto- und Textinhalte mit Tiktok Notes“, schrieb das Unternehmen auf X.

Das Prinzip dahinter ist einfach: Damit können die Nutzer:innen jetzt auch auf Tiktok Fotos posten und mit einem Text versehen. Das erinnert euch stark an die früherer Timeline von Instagram? Dieser Effekt ist wahrscheinlich gewollt. „Tiktok Notes ist im Grunde Instagram für euer Tiktok-Konto“, schreibt Engagdet.

Tiktok und Instagram beeinflussen sich schon länger gegenseitig

Es sieht so aus, als würde Notes wie Tiktok über zwei Feeds verfügen: eine „Für Sie“-Timeline mit empfohlenen Inhalten sowie einen „Folge“-Feed. Die Beiträge scheinen dem, was man beim Scrollen auf Instagram sieht, sehr ähnlich zu sein: einzelne Bilder oder Karusselle aus mehreren Fotos mit langen Bildunterschriften.

Tiktok und Instagram beeinflussen sich mittlerweile schon länger gegenseitig. Als Instagram im August 2020 Reels einführte, war das ein klarer Angriff auf Tiktok, das mit kurzen Videos seinen globalen Siegeszug gestartet hatte. Jetzt greift Tiktok auch nach den Foto-Nutzer:innen, deren erste Anlaufstation lange Zeit Instagram war.

Spannendes Projekt – auch mit Blick in die USA

Zum Start ist die neue App in Australien und Kanada verfügbar. Informationen, ob und wann Tiktok Notes auch für andere Märkte freigeschaltet wird, gibt es derzeit nicht. Spannend ist dieser Punkt besonders mit Blick auf die USA.

Dort besteht zumindest die Möglichkeit, dass die chinesische App auf Drängen der US-Regierung verboten oder in einen langwierigen Rechtsstreit verwickelt werden könnte. Eine alternative App wie Tiktok Notes könnte also auch die Möglichkeit von Bytedance sein, in solch einem Worst-Case-Szenario für das chinesische Unternehmen die US-Nutzer:innen über eine Alternative an der Stange zu halten.

