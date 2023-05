AI Copilot: Shopware setzt auf künstliche Intelligenz im Shopsystem

Shopware hält seinen Community Day wieder in Duisburg ab. (Foto: r.classen / Shutterstock)

Shopware hat in diesem Jahr erstmals wieder den Shopware Community Day im stillgelegten Hüttenwerk im Landschaftspark Duisburg-Nord abgehalten. Dabei ging es weniger ums alte Eisen, sondern vor allem um Technologien, die die Arbeit der Shopbetreibern ähnlich nachhaltig verändern können wie seinerzeit die schwerindustrielle Produktion. Das Unternehmen hat in diesem Kontext angekündigt, seine E-Commerce-Plattform mit umfassenden KI-Funktionen auszustatten. Beim neuen AI Copilot handelt es sich um ein Paket von Features, die den Onlinehandel ein ganzes Stück mehr automatisieren und mit Machine-Learning-Elementen versehen.

Im Rahmen der Keynote erklärte Shopware-Co-CEO Sebastian Hamann, dass die Covid-Pandemie und die zunehmende Bedeutung der jüngeren Generation als Konsumenten den E-Commerce nachhaltig verändert haben. „Um diese Komplexität zu bewältigen, sind pragmatische Lösungen gefragt. Hier kommen AI-gestützte Tools ins Spiel, die es Mitarbeitern ermöglichen, eigenständig effiziente Lösungswege zu finden und so ihre Unternehmen an die Spitze des Wettbewerbs zu katapultieren“, hob Hamann hervor. So habe künstliche Intelligenz das Potenzial, die Händler „zu einer Art Super-Merchant zu machen, indem sie Prozesse verschlanken, Kosten einsparen und eine personalisierte Markenidentität schaffen“.

Demnach sind im AI Copilot zahlreiche Funktionen enthalten, die nach Angaben des Unternehmens in den nächsten Monaten und Jahren nach und nach erweitert werden sollen. Shopware präsentierte beim Community Day eine Vielzahl von AI-Funktionen, die im AI Copilot gebündelt sind und kontinuierlich erweitert werden. Zu den Funktionen gehören die AI-generierte Zusammenfassung der Produktbewertungen, mit deren Hilfe Händler eine kumulierte Bewertung für die Produktdetailseite erhalten. Kunden erhalten so einen vernünftigen und aussagekräftigen Einblick, ohne jede Produktbewertung einzeln lesen zu müssen.

Neu ist auch der Keyword-Assistent für Bilder, der die im Shopsystem hochgeladenen Bilder mit passenden Keywords versieht, sowie KI-generierter Content für die Shopware-Erlebniswelten. Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit, verschiedene Arten von Textinhalten zu erstellen, sie auf Rechtschreibfehler zu prüfen und in jede beliebige Sprache zu übersetzen. Hinzu kommt außerdem die Möglichkeit, eine personalisierte Nachricht in den Checkout-Prozess zu integrieren und so eine persönlichere Ansprache zu ermöglichen.

Im Detail interessant sind die AI-basierte Kundenklassifikation, die anhand der Bestellhistorie des Kunden oder der Kundin erstellt wird. Diese Klassifikation dient zur Verbesserung von Marketing-Mailings und direkter Kundenansprache. Möglich sind außerdem eine AI-generierte Erstellung von Produkteigenschaften sowie die Übersetzung von Bewertungen mithilfe der Maschine. Und eher am Rande unter den KI-Begriff fällt der Export-Assistent, der bestimmte Daten mithilfe eines einzigen Befehls aus dem Shopsystem in eine CSV-Datei exportieren können soll.

Demokratisierung der AI: Wertschöpfung und Open Source für den Mittelstand

Shopware erklärt, man wolle KI-Lösungen allen zugänglich machen und diese nicht nur den größeren Stores ermöglichen. Das Unternehmen hat hier als Open-Commerce-Lösung ein großes und umfassendes Ökosystem aus Partnern, Kunden und Entwicklern. Mithilfe der Integration von AI-Technologien in ihre Plattform wolle man es Unternehmen jeder Größe ermöglichen, von den enormen Chancen im Hinblick auf effizienteres Arbeiten zu profitieren. Die Synergie mit anderen Softwarelösungen könne dazu beitragen, den Onlinehandel für alle Beteiligten nachhaltig zu revolutionieren. Alle digitalen Inhalte des Community Days werden in Kürze unter scd.shopware.com veröffentlicht.

