Sky streicht Option: Serien gibt es nur noch im teureren Wow-Abo

Der US-Sender HBO gilt als Garant für Qualitätsserien wie Game of Thrones, Succession oder True Detective. Da sich Sky die alleinigen Deutschland-Rechte für alle HBO-Serien gesichert hat, gilt dessen Streamingdienst Wow als begehrte Adresse, zumal man das Serien-Paket bislang einzeln buchen konnte – doch damit ist jetzt Schluss.

Anzeige Anzeige

Werbefrei streamen nur mit Premium-Option – und die kostet extra

Ganz ohne Ankündigung hat Sky das Serien-Abo auf Wow gestrichen, wie unter anderem Heise berichtet. Dieses monatlich kündbare Abonnement hatte bisher 7,99 Euro monatlich gekostet und war ohne weitere Pakete buchbar.

Anzeige Anzeige

Ab sofort kostet das Serien-Paket nur noch 4,99 Euro, ist allerdings nur noch in Kombination mit dem Film-Abo zum gleichen Preis zu haben. Wer Serien auf Wow streamen will, zahlt also mindestens 9,98 Euro – mit Werbeunterbrechungen und in und einer maximalen Auflösung von 720p.

Wer die Full-HD-Auflösung bevorzugt und keine Werbepausen wünscht, muss zusätzlich die ebenfalls monatlich kündbare Premium-Option für weitere fünf Euro dazubuchen. Wer zuvor bereits Serien- und Film-Paket in Kombination abonniert hatte, hat dieses automatisch dazugebucht bekommen und muss es manuell kündigen.

Anzeige Anzeige

Serien-Option über Umwege noch zu haben

Obwohl das Serien-Abo bei Wow für sich nicht mehr buchbar ist, gibt es laut Teltarif eine versteckte Möglichkeit, dieses weiterhin zu bekommen. Diese ist zwar auf der Wow-Website nirgends aufgeführt, wurde der Website auf Nachfrage von Sky jedoch bestätigt und ließ sich im Test auch nachverfolgen.

Anzeige Anzeige

Hierfür muss man dem Portal zufolge das Kombinationspaket aus Serien und Film buchen und kann daraufhin in der Kontoübersicht unter „Meine Abos“ das Film-Abo einfach kündigen. Ab dem Folgemonat stünden einem dadurch wieder ausschließlich die Serien zum altbekannten Preis von 7,99 Euro zur Verfügung.

Eine vorübergehende Testmaßnahme?

Gegenüber Teltarif gibt Sky an, dass man sich in Sachen Marketing verstärkt auf das Kombi-Produkt, bestehend aus Filme- und Serien-Abo, konzentrieren wolle, zur „Weiterentwicklung unseres Produkts“ aber „unter­schied­liche, umfang­reiche Test­maß­nahmen“ durchführe. Wie lange die kleine Hintertür für das Serien-Abo also noch offen ist, bleibt abzuwarten.

Mehr zu diesem Thema