News Artikel merken

Nicht Netflix sondern Mediathek: Die erfolgreichste TV-Streaming-Plattform des Jahres

In der Welt der TV-Streaming-Dienste hat sich die ARD Mediathek als ein wahrer Publikumsmagnet in Deutschland etabliert. Mit einer Auswahl an Serien, Dokumentationen und Filmen zieht sie Millionen von Zuschauern täglich an.