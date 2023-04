Slack führt Canvas ein: Neue Art der Zusammenarbeit in Projektteams

Slack hat heute die Einführung seines neuen Canvas-Tools angekündigt, das Teams eine brandneue digitale Oberfläche bietet, um Informationen direkt in ihrem Workspace zu erfassen und zu speichern. Das neue Feature ähnelt Google Docs, nur eben direkt in Slack.

Laut Slack wird Canvas der Ort sein, an dem Wissen gesammelt und in Projektteams geteilt wird. Es verbessert die Echtzeit-Zusammenarbeit in den Channels, indem es einen permanenten Ort zum Organisieren und Teilen von Informationen jeglicher Art bietet. Slack glaubt, dass die Canvases eine neue Arbeitsweise darstellen und dazu führen werden, dass Projektteams weniger Zeit mit der Suche nach Informationen verbringen und stattdessen mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben haben.

Viele Integrationsmöglichkeiten

Arbeitsflächen können durch Klicken auf eine Schaltfläche im rechten Bereich eines Slack-Arbeitsbereichs erstellt und dann entweder als Speicher für persönliche Informationen verwendet oder an einen bestimmten Channel angehängt werden, wodurch Benutzern eine einfache Möglichkeit geboten wird, auf relevante Informationen zuzugreifen.

In jedem Channel kann zwar nur ein Canvas angehängt werden, dieser kann jedoch Text, Bilder und Dateien wie Excel-Tabellen oder PDFs enthalten. Auch Videos, Websites, Nachrichten oder Profile können eingebettet werden. Darüber hinaus können Benutzer Daten und Datensätze aus Tools wie Salesforce, Tableau, Google Workspace, Jira und Figma abrufen und die relevanten Informationen in einen Canvas integrieren.

Slack hatte Canvas bereits letztes Jahr angekündigt, aber es beginnt jetzt mit der Einführung für alle Slack-Benutzer.

