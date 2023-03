So sähe es aus, wenn Unternehmen wirklich ehrliche Werbung machen würden

Der Slogan, mit dem ein Unternehmen sich selbst zur Show stellt, wird von irgendwelchen Marketing-Agenturen teilweise für teures Geld entwickelt. Und am Ende ist er doch irgendwie nichtssagend, sieht dafür aber ganz nett aus. Bleibt im Ohr, bleibt im Kopf, oder so ähnlich.

Brutal ehrliche Werbung

Wie wäre es denn, wenn Unternehmen einfach mal brutal ehrlich wären? Einfach mit ihren Slogans zeigen würden, wofür sie wirklich stehen oder was sich hinter ihrem prunkvoll designten Logo verbirgt? Genau diese Frage hat sich der US-Grafikdesigner Clif Dickens gestellt. Herausgekommen ist „Honest Slogans“, eine Serie an Werbesprüchen, die zeigen, was wirklich in den Köpfen der Menschen vorgeht, wenn sie eine bestimmte Marke sehen.

Wir haben die besten Exemplare für euch in einer Galerie gesammelt. Viel Spaß beim Durchklicken!

