Sonnenfinsternis am 8. April: So seht ihr das Spektakel live

Eine totale Sonnenfinsternis wie diese 2017 in Madras, Oregon, aufgenommene, ist ein seltenes Ereignis. (Foto: Nasa)

Von Mexiko bis Kanada können die Menschen am 8. April ein Ereignis verfolgen, das durchaus selten und nicht nur darum ziemlich spektakulär ist: eine totale Sonnenfinsternis, die Millionen Menschen fasziniert zum Himmel blicken lassen wird.

Der zwischen Sonne und Erde vorbeiziehende Mond verdeckt die Sonne komplett und macht sichtbar, was normale Menschen sonst niemals sehen: die Korona genannte äußere Atmosphäre der Sonne, die vom hellen Licht der Sonne zu anderen Zeiten überstrahlt wird.

Verschiedene Livestreams begleiten die totale Sonnenfinsternis

Zum Glück gibt es eine ganze Reihe von Livestreams, die es Interessierten auf der ganzen Welt möglich machen, das Himmelsspektakel live mitzuverfolgen. So bietet zum Beispiel die Nasa verschiedene Livestreams an, die von Wissenschaftler:innen kommentiert und von verschiedenen in Nordamerika stationierten Teleskopen übertragen werden.

Um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht es zum Beispiel hier los:

Zudem startet die Nasa vor, während und nach der Sonnenfinsternis jeweils eine Forschungsrakete, die den Einfluss der Sonnenfinsternis auf die obere Atmosphäre untersuchen sollen. Auch deren Flüge kann man ab 20:30 Uhr per Livestream verfolgen:

Wer kann, hat im Planetarium eine gute Sicht

Übertragen wird die totale Sonnenfinsternis außerdem von verschiedenen Observatorien wie dem Lowell Observatory in Arizona oder der National Science Foundation. Wer den Livestream des Exploratoriums in Kalifornien verfolgt, bekommt Liveberichte aus dem texanischen Junction und Torréon in Mexiko zu sehen.

In deutschen Großstädten gibt es zudem die Möglichkeit, das Ganze vielleicht noch etwas eindrücklicher mitzuerleben. Im Planetarium Hamburg wird das Ereignis ab 19:30 Uhr ebenfalls übertragen und von Expert:innen kommentiert; im Berliner Zeiss-Großplanetarium können Besucher:innen das Event in Full HD und 360-Grad-Rundumblick bestaunen.

Die SoFi 2024 soll besonders spektakulär sein

Gerade in diesem Jahr dürfte es sich besonders lohnen, die totale Sonnenfinsternis nicht einfach ungesehen vorüberziehen zu lassen. Denn gemäß ihres Elf-Jahres-Rhythmus, innerhalb dessen die Aktivität der Sonne erst ab- und dann zunimmt, steht sie aktuell kurz vor dem Maximum.

Konkret zeigt sich das in besonders häufigen und heftigen Sonnenstürmen. Gegenüber der Washington Post sagte der Sonnenphysiker Scott McIntosh, die Korona könne deshalb so stachelig erscheinen wie ein „sehr gereizter kleiner Igel“.

Dramatisch und verblüffend

Gegenüber CNN sprach der Wissenschaftler John Mulchaey von der Carnegie Institution for Science über eine totale Sonnenfinsternis: „Es ist eines der schönsten Dinge, die die meisten Menschen jemals erleben werden.“

Und gegenüber ABC News sagte der Nasa-Mitarbeiter Fred Espenak: „Es wird so dunkel, dass man helle Sterne und Planeten erkennen kann, es wird also sehr dramatisch und verblüffend.“

In Deutschland konnte man zuletzt im August 1999 eine totale Sonnenfinsternis mit eigenen Augen sehen. Die nächste wird für den 3. September 2081 erwartet.

