Sonnenflecken im Bild: Teleskop auf Hawaii liefert seltsame Sonnenbilder

Das Daniel-K.-Inouye-Sonnenteleskop befindet sich noch in der Phase der Inbetriebnahme. Dennoch liefert es bereits beeindruckende Bilder der Sonne. Auf den Mitte Mai veröffentlichten Aufnahmen sind Sonnenflecken zu sehen, die in dieser Detailtreue bisher nicht dokumentiert worden seien.

Aufnahme von Sonnenflecken auf der Fotosphäre

Diese Sonnenflecken seien laut dem Portal Phys.org, auf dem die Bilder veröffentlicht wurden, dunkle und kühle Regionen des Sterns. Sie befinden sich in der Fotosphäre, einer der äußeren Schichten der Sonne.

Gruppen von Sonnenflecken könnten etwa für koronale Massenauswürfe – das sind Eruptionen der Sonne, bei denen Plasma austritt – sorgen, die Sonnenstürme bringen könnten. Diese wiederum können Auswirkungen bis auf die Erde haben.

An anderer Stelle machen die Aufnahmen sogenannte Konvektionszellen sichtbar. Die sehen so aus: Ein helles Muster ist von dunklen Farben umgeben. Die hellen Farben zeigen heißes, aufwärts strömendes Plasma in der Fotosphäre, während die dunklen Farben kühleres, abwärts strömendes Sonnenplasma zeigen, wie Phys.org beschreibt. Was an die Blüte einer Sonnenblume erinnert, gibt einen Eindruck von der komplexen Oberfläche der Sonne.

Aktivitäten der Sonne nehmen aktuell zu

Insgesamt nehmen die Aktivitäten der Sonne gerade zu, da sie sich ihrem Höhepunkt im elfjährigen Zyklus nähert. Das ist das Sonnenmaximum, bei dem sich die Pole umkehren. Erwartet werde es laut der Nachrichten-Website Futurism für 2025, dann nehme die Aktivität wieder ab.

Die bisher veröffentlichten Aufnahmen seien nur ein kleiner Teil der gewonnenen Daten. Außerdem hat das neue Teleskop bereits im vergangenen Jahr beeindruckende Bilder der Sonne geliefert. Die Forscher:innen erwarten zukünftig noch mehr beeindruckende Aufnahmen des Sterns, der das Zentrum unseres Sonnensystems ist.

