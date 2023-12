Playstation Wrap Up: So holst du dir deinen Jahresrückblick – und einen Gratis-Avatar

Mittlerweile gehört es zur Endphase des Jahres dazu wie das kalte, unbeständige Wetter: die persönlichen Spotify-Jahresrückblicke, die jedes Jahr im Dezember die Instagram-Storys fluten. Gefühlt zeigt jeder öffentlich, welche Musik er oder sie in den vergangenen zwölf Monaten am meisten konsumiert hat.

Diesen Hype hat Sony nach 2022 nun auch 2023 wieder aufgegriffen und im Bereich Games fortgeführt: Am Dienstag gab es im Playstation-Blog die Neuigkeit, dass der Playstation-Rückblick 2023, von den Machern „Wrap Up“ genannt, offiziell gestartet ist.

Auf der Homepage wrapup.playstation.com können Spieler:innen ihren persönlichen „Wrap Up“ anzeigen lassen und herunterladen.

Diese Statistiken zeigt der Playstation-Jahresrückblick euch an

Die Statistiken zeigen euch unter anderem die Anzahl der Games, die ihr in diesem Jahr auf eurer Konsole gespielt habt, und welches Spiel, zumindest zeitlich, euer liebstes war. Zudem ordnet Sony euch einem Spielertyp zu. So gibt es den Titel „Revolverheld“ beispielsweise für Gamer:innen, die in Shooter-Spielen besonders gute Leistungen gezeigt haben.

Die Gesamtstundenanzahl eures Spielevergnügen zeigt Sony im Rückblick ebenfalls an, genau wie die gewonnenen Trophäen.

Besitzer:innen einer Playstation 4 oder Playstation 5 können sich über ein weiteres Goodie freuen: Sony stellt ihnen als Teil des Jahresrückblicks einen Code für einen kostenlosen PSN-Avatar zur Verfügung.

Playstation-Jahresrückblick wird fortlaufend aktualisiert

Auch wenn ihr euch seit Dienstag die Daten anzeigen lassen und teilen könnt, dauert die Aktion noch bis 12. Januar 2024 und beinhaltet bis dahin dann auch eure Daten aus dem Dezember. Der Jahresrückblick wird laut des PS-Blogs nämlich fortlaufend aktualisiert.

Anschauen könnt ihr euch euren persönliches „Wrap Up“ unter wrapup.playstation.com. Dort müsst ihr euch mit eurer PSN-ID (E-Mail und Passwort) anmelden. Anschließend wird der Rückblick, der ganz ähnlich wie bei Spotify funktioniert, angezeigt.

Playstation-Jahresrückblick lockt mit Avatar

Auf der letzten Karte wartet ein Gutscheincode. Im PS-Store kann dieser eingelöst und damit der oben genannte Avatar im „Wrap Up“-Stil freigeschaltet werden. Zudem lockt Sony mit einem Playstation-Stars-Sammlerstück: Spider-Bot aus Marvel’s Spider-Man 2.

