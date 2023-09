Playstation Portal vorbestellbar: Das musst du über den Sony-Handheld wissen

Zehn Jahre ist es her, dass Sony zuletzt einen Handheld auf den Markt gebracht hat. Mit der Playstation Portal folgt nun das Comeback. Im Vergleich zu allen bisherigen Playstation-Handhelds oder beispielsweise der Nintendo Switch verfolgt die neue Konsole allerdings ein anderes Konzept. Bei der Playstation Portal handelt es sich nicht, wie zunächst erwartet, um eine tragbare Konsole, die Spiele selbstständig zum Laufen bringt.

Anzeige Anzeige

Stattdessen ist die Playstation Portal eine reine Remote-Konsole, die per Internet mit der Playstation 5 verbunden sein muss und Spiele vom großen auf den kleinen Bildschirm überträgt. Das soll Playstation-Spielern ermöglichen, ihre Spiele von überall aus zu spielen, beispielsweise falls sie sich einen Fernseher mit anderen teilen und dieser gerade besetzt ist. Wer Sonys neuen Handheld nutzen möchte, braucht also zwingend auch eine PS5.

Das bietet die Playstation Portal

Optisch erinnert die Konsole an einen Playstation-Controller, der in der Mitte durch einen Bildschirm geteilt wird. Alle gewohnten Tasten sind geblieben, das Steuerkreuz und die Analogsticks ähneln einem gewöhnlichen Controller. Das Gerät verfügt über ein Acht-Zoll-LC-Display mit einer Auflösung von 1080p und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz.

Anzeige Anzeige

Mit sieben Stunden Laufzeit bietet der eingebaute Akku die gleiche Ausdauer wie ein klassischer Playstation-Dualsense-Controller. Wer über die Playstation Portal spielt, kann nicht nur die gesamte Benutzeroberfläche der PS5 steuern, sondern diese beispielsweise auch per Knopfdruck aus dem Ruhemodus wecken.

Neben der Einschränkung, dass die Playstation Portal ohne PS5 nicht genutzt werden kann, gibt es zusätzlich keine Bluetooth-Funktion. Einzig und allein die Playstation Earbuds sind mit der Konsole kompatibel. Über einen 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss können lediglich kabelgebundene Kopfhörer angeschlossen werden.

Anzeige Anzeige

Earbuds fast so teuer wie die Konsole: Das kostet die Playstation Portal

Anlässlich der Gamescom hat Sony den offiziellen Verkaufspreis bereits Ende August verraten. 219,99 Euro wird die Playstation Portal in Deutschland kosten. Für die Schweiz und Österreich fehlt derzeit noch eine offizielle Preisangabe.

Anzeige Anzeige

Da man, um etwas mit der Playstation Portal anfangen zu können, auch eine Playstation 5 besitzen muss, fallen zusätzlich 500 Euro an. Wer nicht auf kabellose Kopfhörer verzichten möchte, ist auf die Playstation Earbuds angewiesen. Der offizielle deutsche Preis der Kopfhörer ist noch nicht bekannt, sie sollen allerdings 199 Dollar und damit fast so viel wie die Konsole selbst kosten. Für das ganze Set-up fallen also insgesamt rund 950 Euro an.

Vorbestellung ab sofort möglich – Release-Datum steht

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mit einem neuen Trailer hat Sony das Release-Datum für die Playstation Portal bekannt gegeben. Die Konsole wird am 15. November 2023 erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, allerdings bisher nur im Playstation-Store. Weitere Partner werden ab dem 29. September folgen. Die Kopfhörer werden voraussichtlich später veröffentlicht.

Welche Spiele werden unterstützt?

Grundsätzlich können auf Playstation Portal alle lokal auf eurer PS5 installierten PS5- und PS4-Spiele abgespielt werden. Das in Playstation Plus Premium enthaltene Cloud-Streaming wird allerdings nicht unterstützt.

Anzeige Anzeige

Zudem sind Playstations VR-Titel ebenfalls nicht kompatibel. Ob die Playstation Portal auch die PS4 als Basisstation unterstützt, ist bisher nicht bekannt.

Unterschiede zur Nintendo Switch und zum Steamdeck

Im Unterschied zur Nintendo Switch oder einem Steamdeck kann die Playstation Portal Spiele nicht selbstständig abspielen. Stattdessen werden sie von der PS5 berechnet und dann per Video-Feed zur Playstation Portal gestreamt. Damit sind die Konsolen auch kaum vergleichbar.

Ob eine lokale Wiedergabe von Spielen oder auch eine Medienwiedergabe auf der Playstation Portal in Zukunft durch ein Update hinzugefügt werden kann, ist aktuell noch unklar.

Mehr zu diesem Thema Sony Nintendo PlayStation