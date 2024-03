Spektakuläres Video: Komplette Rückkehr zur Erde aus Raumkapsel gefilmt

Zuerst sehen wir eine friedlich im Weltraum schwebende Kapsel vor einem Hintergrund aus glitzernden Sternen. Wie bestellt schwebt sogar die Rakete, die die Kapsel ins All befördert hat, vorbei.

Anzeige Anzeige

Bilder wie aus einem Science-Fiction-Film

Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre rasen leuchtende Partikel vorbei – zuerst in Magentatönen, dann in Orange und Rot übergehend. Die Kapsel heizt sich beständig auf.

Dann sehen wir kurz die blaue Aura, die die Erdoberfläche bedeckt, bevor das Raumschiff in eine dichte Wolkendecke stößt. Die Landung ist übrigens problemlos geglückt.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dabei hatte die Kapsel ein Art Odyssee hinter sich. Ursprünglich sollte Vardas W-1-Raumschiff, das im Juni an Bord einer Photon-Raumsonde von Rocket Lab gestartet wurde, nur einen Monat lang in der Umlaufbahn bleiben. Ziel war die Züchtung von Kristallen eines antiviralen Medikaments in einer Mikrogravitationsumgebung.

Pharmatest geriet ins Stocken, konnte nun aber doch beendet werden

Varda schreibt dazu: „Die Vorteile ergeben sich in erster Linie aus dem Fehlen von Konvektions- und Sedimentationskräften sowie aus der Möglichkeit, perfektere Strukturen zu bilden, da die Schwerkraft keine Rolle spielt.“

Anzeige Anzeige

Im vergangenen September wollte dann allerdings weder die US-Luftwaffe noch die US-Luftfahrtbehörde (Federal Aviation Administration) der geplanten Rückkehr auf die Erde zustimmen. Dem Missionsziel tat das offenbar keinen Abbruch. Varda teilte mit, dass „unser Raumfahrzeug in allen Systemen noch gesund ist“. Nun darf man gespannt sein, welche Erkenntnisse der Test gebracht hat.

Mehr zu diesem Thema