Spotify: Das musst du über die neuen KI-Playlists wissen

Spotify hat offiziell KI-Playlists als neues Feature in der App eingeführt. Damit können Nutzer mit einem Prompt ganz einfach neue Playlists erstellen. Die Technologie basiert auf einem großen Sprachmodell, ähnlich wie ChatGPT, Gemini oder anderen, was es ermöglicht, Anfragen in natürlicher Sprache zu verfassen.

So kann die App passende Playlists basierend auf den Wünschen der Nutzer erstellen, wie Spotify betont. Ob Nutzer eine „Indie-Folk-Playlist, die das Gehirn herzlich umarmt“ oder eine Playlist, die „das Gefühl vermittelt, die Hauptfigur zu sein“, wünschen: Die neue Funktion soll eine passende Playlist erstellen.

Playlists können auch auf Emojis basieren

Die neue Funktion ermöglicht es, Playlists basierend auf einer Vielzahl von Kriterien wie Orten, Tieren, Aktivitäten, Farben oder sogar Emojis zu erstellen. Die besten Ergebnisse erzielt ihr jedoch durch die Kombination von Genre, Stimmung, Künstler und Jahrzehnt.

Auch die persönlichen Vorlieben des Accounts werden bei der Erstellung der Playlist berücksichtigt. Aktuell befindet sich das Feature noch in der Betaversion und ist ausschließlich auf Android und iOS Geräten im Vereinigten Königreich und Australien verfügbar.

Deutsche Nutzer müssen sich daher noch etwas gedulden. Wann das Feature in weitere Länder ausrollen soll, ist bisher nicht bekannt.

So findet ihr die neue Funktion

Wenn ihr euch im Vereinigten Königreich oder Australien befindet, könnt ihr die KI-Playlist-Funktion in der Spotify-Mobile-App unter „Meine Bibliothek“ finden. Dort klickt ihr einfach auf den Plus-Button und wählt „KI Playlist“ aus.

An diesem Punkt habt ihr die Möglichkeit, euren eigenen Prompt einzugeben oder einen von Spotify vorgeschlagenen Prompt zu verwenden. Nachdem die Playlist erstellt wurde, bietet Spotify euch die Möglichkeit, sie anzupassen.

Ihr könnt Songs entfernen oder die Playlist durch KI-Anweisungen modifizieren, indem ihr beispielsweise angebt, dass ihr „weniger Pop“ oder „mehr optimistische Musik“ hören möchtet. Die Playlist wird dann entsprechend euren Wünschen angepasst.

