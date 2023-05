Spotify: Diese 10 Features bringen Abwechslung in eure Bibliothek

Dank Spotify können wir täglich auf Millionen von Songs zugreifen. Das Angebot des Musik-Streaming-Dienstes umfasst mittlerweile über 70 Millionen Titel über alle Genres und Sprachen hinweg – unabhängig davon, ob sie vor Jahrzehnten veröffentlicht wurden oder ob es sich um den neuesten Song eines Künstlers handelt. Da können selbst Musik-Fanatiker den Überblick verlieren.

Wenn ihr nicht nur das hören möchtet, was Spotify in seinen unzähligen generierten Playlists anbietet oder was ihr schon seit Jahren hört, solltet ihr beispielsweise häufiger die Suchfunktion verwenden. Diese bietet ständig aktualisierte Features, die es euch erleichtern sollen, noch viel mehr Musik zu entdecken und dabei einen möglichst geringen Aufwand zu betreiben.

Mit den neuen Feeds von Spotify könnt ihr wie auf Tiktok durch verschiedene Songs scrollen. Über die Registerkarte Musik erhaltet ihr täglich personalisierte Empfehlungen für Singles und Alben, die direkt auf euren Hörgewohnheiten basieren. Wenn euch ein Titel oder eine Playlist gefällt, könnt ihr sie über das Plus-Symbol in der Ecke der Karte zu eurer Bibliothek hinzuzufügen.

2. Smart Shuffle: Neue Songs in bestehende Playlists mischen

Dank der Smart-Shuffle-Funktion können neue Titel in Playlists eingefügt werden, die bereits erstellt wurden. Smart Shuffle versucht, den Stil der vorgeschlagenen Songs deiner Playlist anzupassen. Um Smart Shuffle zu aktivieren, öffnet ihr eine Playlist in eurer Bibliothek und tippt auf das Shuffle-Symbol. Anschließend kann zwischen der Standard-Zufallswiedergabe, bei der bereits gespeicherte Titel gemischt werden, und der Smart-Shuffle-Funktion gewählt werden.

3. Spotify Radio

Du liebst einen bestimmten Song und möchtest mehr davon hören? Über das Drei-Punkte-Menü neben dem Titel könnt ihr „zum Radio gehen“. Spotify erstellt daraufhin eine Playlist mit Liedern, die auf deinem Lieblingssong basieren.

4. Suche mit Filtern verfeinern

Die Suche könnt ihr mit Filtern wie Genre, Album, Erscheinungsjahr und sogar der Plattenfirma, unter der der Song veröffentlicht wurde, verfeinern. Gebt einfach die Filterkategorie, gefolgt von einem Doppelpunkt und dann den gewünschten Filter in der Suchleiste ein. Zum Beispiel „Jahr:2017“ oder „Genre:Hip-Hop“. Die Filter können sogar übereinandergelegt werden, um die Suche noch spezifischer zu gestalten.

Zudem können spezifische Begriffe gesucht werden, indem sie in Anführungszeichen gesetzt werden. Wenn ihr zum Beispiel „I’m Not The Only One“ in Anführungszeichen sucht, erhaltet ihr genau diesen Song. Ähnliche Titel wie „I’m Not The One“ oder „The Only One“ werden ausgelassen.

5. Nur Offline-Musik anzeigen

Premium-Abonnenten können 10.000 Titel offline speichern, um unterwegs keine Daten zu verbrauchen. Bei wachsender Musikbibliothek fällt es allerdings schwer, den Überblick zu behalten. Doch mit einem einfachen Filter lässt sich die Suche erleichtern. Streicht in der Bibliothek nach unten, um ein Suchfeld zu öffnen. Wählt den „Downloads“-Filter aus und seht so nur die heruntergeladenen Songs. So behaltet ihr leichter den Überblick.

6. Konzerte in der Nähe

Über den Button „Konzerte“ werden euch für viele Acts, denen ihr folgt und die ihr viel hört, Konzerte in eurer Nähe angezeigt. So verpasst ihr nie mehr die neuesten Konzerte eurer Lieblingsband. Alternativ könnt ihr auch einfach „Live Events“ in die Suche eingeben.

7. Gemeinsam an Playlists arbeiten

Um eine gemeinsame Playlist zu entwickeln, erstellt ihr entweder eine neue Playlist oder öffnet eine vorhandene. Anschließend tippt ihr auf das Symbol für die gemeinsame Wiedergabe, das wie eine Person mit einem Pluszeichen aussieht. Alternativ könnt ihr auf die drei Punkte tippen und dann „Mitwirkende einladen“ auswählen. Sobald die Playlist kollaborativ ist, könnt ihr den Link mit beliebig vielen Spotify-Nutzern teilen.

8. Gelöschte Playlists retten

Wenn ihr eine geliebte Playlist vorschnell gelöscht haben, könnt ihr sie innerhalb von 90 Tagen aus dem digitalen Papierkorb zurückholen. Ruft dafür die Kontoseite in eurem Webbrowser auf und klickt auf der linken Seite auf die Option „Wiederherstellen von Wiedergabelisten“.

9. Release Radar

Die von Spotify automatisch erstellte Playlist „Release Radar“ hält dich über neue Titel deiner Lieblingskünstler auf dem Laufenden. Wenn die App dich als Fan einer bestimmten Band oder eines Künstlers einstuft, werden alle neuen Veröffentlichungen automatisch in diese Playlist aufgenommen.

10. Verbessere die Tonqualität

Spotify-Premium-Nutzer können in den Einstellungen unter „Audioqualität“ die Standard-Streaming-Bitrate von 96 bis 160 Kilobits pro Sekunde (je nach Gerät und Verbindung) auf 320 Kilobits pro Sekunde erhöhen. Je nach gespieltem Titel ist der Unterschied durchaus hörbar.

