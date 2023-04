Strava stellt Integration von Spotify vor

So sieht die Spotify-Integration in der Strava-App aus. (Bild: Strava)

Strava, die führende Abonnement-Plattform im Bereich der vernetzten Fitness, hat heute die In-App-Integration des Audio-Streaming-Dienstes Spotify bekannt gegeben. Durch die Kooperation sollen Strava-Nuzer:innen ab sofort Musik, Hörbücher und Podcasts von Spotify direkt in der Aufnahmefunktion von Strava wiedergeben, pausieren, fortsetzen, überspringen und durchsuchen können, ohne die App verlassen zu müssen. Die neue Funktion steht allen Strava-Mitgliedern zur Verfügung.

„Im Laufe der Zeit hat sich der Konsum von Musik drastisch verändert, von CDs bis hin zum Streaming, was die Tür für Audio-Inspirationen geöffnet hat, die zuvor nicht möglich waren“, sagt Mateo Ortega, Vice President of Connected Partnerships bei Strava, in einer Pressemeldung. „Wir freuen uns, mit einem globalen Branchenführer wie Spotify zusammenzuarbeiten, um Musik und Bewegung auf Strava zu verbinden.“

Das Spotify-Widget erscheint ab sofort in der Strava-App auf dem Aufnahmebildschirm als Musiknotensymbol. Mit einer einmaligen Anmeldung katalogisiert Strava die Trainingsmusik und gibt Nutzer:innen zudem die Möglichkeit, kuratierte Wiedergabelisten zu erstellen.

Top 3 Spotify-Workout-Songs

Wem noch Inspiration beim Erstellen seiner Playlist fehlt, der kann auf die beliebte „Workout“-Playlist von Spotify zurückgreifen, die Strava ab dem 20. April übernimmt.

Spannend sind auch die Insights zu den beliebtesten Workout-Songs. Laut Spotify gehörten „I’m Good (Blue)“ von Bebe Rehxa und David Guetta, „Industry Baby“ von Jack Harlow und Lil Nas X sowie „Unholy“ von Sam Smith und Kim Petras zu den weltweit am häufigsten gestreamten Workout-Songs des letzten Monats.

Die Analyse zeigt zudem, dass vor dem anstehenden Londoner Marathon am 23. April zuletzt die Künstler:innen Calvin Harris, Florence and The Machine, David Guetta und Taylor Swift am häufigsten von Hörer:innen zu „London Marathon“-Wiedergabelisten hinzugefügt wurden.

Mehr zu diesem Thema Podcast Apps Spotify Streaming