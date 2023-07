Stability-AI-Gründer: In 5 Jahren gibt es keine Progammierer mehr

„In fünf Jahren wird es keine Programmierer mehr geben“, das behauptet Emad Mostaque, Gründer und CEO von Stability AI, in einem Interview mit Peter H. Diamandis für den Moonshots and Mindsets Podcast. Mostaque beruft sich im Gespräch auf Daten des Onlinedienst für Software-Entwicklungsprojekte GitHub.

Die zeigen, so berichtet es die Seite Decrypt, dass 41 Prozent des gesamten Codes im Moment durch künstliche Intelligenz (KI) generiert werden. Noch interessanter sei aber, so Mostaque, dass „wir innerhalb von drei Monaten Bitcoin und Ethereum überholt und eine große Popularität entwickelt“ haben. Bei der Aussage beruft er sich ebenfalls auf GitHub.

KI laut Mostaque beliebter als Krypto

Das sei für ihn ein Beweis für die wachsende Beliebtheit von KI gegenüber Kryptowährungen. Mostaque ist mit Stability AI das Unternehmen hinter Stable Diffusion, dem weltweit beliebtesten Open-Source-Bildgenerator. Decrypt berichtet, dass die Ambitionen des Unternehmens eine breite Palette von Projekten abdecken, von der Erstellung von Modellen für die Proteinfaltung, DNA-Analyse und chemische Reaktionen bis hin zu Sprachmodellen und der Verarbeitung audiovisueller Daten.

In dem Interview kündigt Mostaque bahnbrechende Veränderungen in der Kommunikation und dem Zugang zu Informationen an. Ende nächsten Jahres, so Mostaque, „werden Sie ChatGPT auf Ihrem Mobiltelefon ohne Internetverbindung nutzen können“. Mit KI-Modellen, die vollständig auf Mobiltelefonen installiert sind, könnte sich unsere Gesprächsführung demnach radikal verändern.

Mostaque: KI-Technologie solle dem Einzelnen zugutekommen

Gegen Bedenken und Kritiker:innen von KI wolle Mostaque mit der Dezentralisierung der KI vorgehen. Die KI-Technologie solle dem Einzelnen zugutekommen und nicht gegen ihn arbeiten.

Mostaque betonte das Engagement seines Unternehmens für Transparenz und den Glauben an die Demokratisierung des Zugangs zur KI-Technologie. Demnach habe sein Team Sprachmodelle offengelegt, die nach seinen Angaben bereits über 25 Millionen Mal heruntergeladen wurden.

Fragen zur Arbeitsplatzsicherheit beantwortet Emad Mostaque übrigens positiv. Er blicke der KI-Revolution mit Optimismus entgegen und sehe die KI als ein Werkzeug, das das menschliche Potenzial steigert, und nicht als eine Bedrohung, die es auslöscht.

