Microsoft ist dein Standardbrowser egal: Link-Öffnung im Edge-Browser wird erzwungen

Im Jahr 2022 nutzten laut Globalstats 10,6 Prozent der Desktop-User Edge als ihren Standardbrowser. Damit musste sich Microsoft nur Google Chrome, mit einem Anteil von 66,9 Prozent in eigenen Sphären unterwegs, geschlagen geben. Konkurrenten wie Safari und Firefox konnten hinter sich gelassen werden.

Dennoch scheint Microsoft immer wieder zu versuchen, Nutzern den Edge-Browser aufzuzwingen. Microsoft hat jetzt damit begonnen, IT-Administratoren darüber zu informieren, dass Outlook und Teams gezwungen werden, den Standard-Webbrowser unter Windows zu ignorieren und stattdessen Links in Microsoft Edge zu öffnen.

Nutzer zeigen sich genervt

Reddit-User haben im Microsoft-365-Admin-Center veröffentlichte Nachrichten geteilt, die zeigen, wie Microsoft die Änderungen einführen wird. Demnach werden Weblinks von Azure-Active-Directory- und Microsoft-Konten in der Outlook-App für Windows zukünftig in Microsoft Edge geöffnet. Dabei wird der geöffnete Link parallel zur E-Mail angezeigt, aus der er stammt. Obwohl dies keine Auswirkungen auf die Standardbrowsereinstellung von Windows hat, ignoriert es dennoch die Auswahl des Standardbrowsers des Nutzers für Links. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Microsoft bei Windows 11 und der Suchfunktion Benutzer dazu zwingt, Edge zu verwenden, auch wenn ein anderer Browser als Standard festgelegt wurde.

„Diese Änderung soll eine einfachere Möglichkeit für Benutzer von Outlook und Microsoft Teams schaffen, das Wechseln von Aufgaben zwischen Fenstern und Registerkarten zu reduzieren, um konzentriert zu bleiben“, sagt Katy Asher, Senior Director of Communications bei Microsoft, in einer Erklärung gegenüber The Verge. „Durch das Öffnen von Browser-Links in Microsoft Edge kann die ursprüngliche Nachricht in Outlook oder Teams auch zusammen mit Webinhalten angezeigt werden, um mithilfe des entsprechenden authentifizierten Profils einfach auf die Nachricht zuzugreifen, sie zu lesen und darauf zu antworten. Kunden haben die Möglichkeit, diese Funktion in den Einstellungen zu deaktivieren.“

