Starfield: Das passiert, wenn man manuell auf einem Planeten landen will

Das Weltraum-Abenteuer Starfield feiert heute offiziellen Release. Schon seit dem 1. September ist der Bethesda-Titel im Early Access erhältlich. Bereits im Rahmen dieser Phase sollen mehr als zwei Millionen Spieler in Starfield unterwegs gewesen sein.

Das Starfield-Universum ist riesig und umfasst über 1.000 Planeten. Die meisten Spieler nutzen für die Reise zwischen den Planeten die Schnellreise, bei der die Fahrt zu einem neuen Planeten auf eine Zwischensequenz verkürzt wird. Wie sich herausgestellt hat, ist es jedoch auch möglich, die einzelnen Planeten manuell zu bereisen – allerdings mit einigen Einschränkungen.

7-stündige Reise

Streamerin und Sony-Santa-Monica-Autorin Alanah Pearce hat sich zum Ziel gesetzt, herauszufinden, ob man tatsächlich manuell zu Planeten fliegen kann, und hat das in einem Youtube-Video festgehalten. Sie hat eine ganze Nacht damit verbracht, von der Umlaufbahn des Pluto manuell zum Pluto selbst zu reisen.

Nach sieben Stunden geradlinigen Raumflugs, von denen Pearce einige Stunden geschlafen hat, erreichte sie den Pluto. Da die Planeten in Starfield Umlaufbahnen folgen, musste Pearce den Kurs mehrfach korrigieren.

Damit konnte sie beweisen, dass man in Starfield auch ohne Schnellreise manuell zu Planeten fliegen kann. Die Sache hat allerdings einen Haken: Man kann die Planeten nicht wirklich betreten. Je näher der Pluto kommt, desto weniger sieht er wie ein Planet aus, auf dem man tatsächlich landen kann. Wie im Video deutlich zu sehen ist, entpuppt sich die immer tiefer werdende Textur der Planetenoberfläche als ein flaches, zweidimensionales Bild des Planeten selbst.

Es stellt sich also heraus, dass die Starfield-Planeten, die die Spieler in den Weiten des Universums sehen, meist nur Illusionen sind und nicht dazu gedacht sind, manuell bereist zu werden. Pearce ist schließlich in den Pluto hineingeflogen und später auf der anderen Seite wieder herausgekommen. Das Video ist durchaus unterhaltsam, zeigt aber: Auch wenn es in Starfield technisch möglich ist, Planeten manuell anzufliegen, gibt es keinen rationalen Grund, dies zu tun.

