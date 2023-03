Mysteriöses Startup Humane erhält 100 Millionen Dollar für KI-Device der Zukunft

Imran Chaudhri ist Apples ehemaliger Design-Direktor, der in seinen mehr als 20 Jahren bei Apple unter anderem das erste iPhone mitgestaltet hat. Bethany Bongiorno ist seine Partnerin, Apples ehemalige Engineering-Direktorin und Co-Gründerin des KI-Startups Humane. Gemeinsam arbeiten sie seit 2018 daran, die Zusammenarbeit zwischen Computern und Menschen zu revolutionieren, oder konkreter: an der ersten integrierten KI-Hardware- und Services-Plattform der Welt.

Für diese Vision konnte das Startup nun weitere 100 Millionen US-Dollar aufnehmen, wie es in einem Pressestatement heißt.

Angeführt wurde die Serie-C-Finanzierungsrunde von Kindred Ventures. Weiterhin beteiligten sich unter anderem SK Networks, Microsoft, LG Technology Ventures und der Volvo Cars Tech Fund. Als Privatpersonen investiert sind auch Lachy Groom (Ex-Stripe) und Sam Altman, der Gründer von OpenAI.

Laut Crunchbase sollen somit insgesamt 230 Millionen US-Dollar in das KI-Startup aus San Francisco geflossen sein. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende.

Humane will eine Plattform und ein Gerät entwickeln, das die wahre Kraft und das Potenzial von KI voll ausschöpfen könne. „Unser erstes Device wird es den Menschen ermöglichen, KI überallhin mitzunehmen“, wird Chaudhri in dem Pressestatement zitiert.

„Wir stehen am Anfang der nächsten Ära der Datenverarbeitung und glauben, dass wir gemeinsam die Rolle der Technologie im Leben der Menschen grundlegend verändern können“, erklärt er weiter.

Wie genau dieses mysteriöse „Device“ aussehen wird, ist bislang nicht bekannt.

The next big thing?

Bekannt ist, dass das neue Device die „die menschliche Erfahrung verbessern“ und „die nächste Generation der persönlichen Technologie“ sein will. Das Produkterlebnis soll sich „vertraut, natürlich und menschlich“ anfühlen – also vielleicht the next big thing nach dem iPhone? Chaudhri hat seine Design- und Innovationsskills mit dem iPhone schließlich schon einmal bewiesen.

In Humanes Mission-Statement heißt es: „Humane wurde nach dem Grundsatz gegründet, dass wir alle mehr von Technologie verdienen.“

Eventuell wird Humanes Produkt und Service mit der Art und Weise zu tun haben, wie wir Erlebnisse aus der realen Welt ins Virtuelle übersetzen, beziehungsweise wie wir Technologie im Alltag verwenden. Darauf deutet beispielsweise folgender Post von Chaudhri vom 10. Februar hin:

Im Frühling soll das mysteriöse Device der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Interessierte können sich auf der Website für die Warteliste eintragen.

