Startups: Zulassung für Flugtaxis und Tokens von Fußballstars

Erste Zulassung für autonome Flugtaxis

Das chinesische Startup Ehang hat die weltweit erste Zulassung für sein autonom gesteuertes Flugtaxi erhalten. Dadurch rückt die Einführung eines kommerziellen Dienstes näher. Noch in diesem Jahr könnte Ehang den Testbetrieb seines Flugtaxidienstes in verschiedenen chinesischen Regionen starten und somit der Konkurrenz in den USA und Europa zuvorkommen. Jetzt bleibt abzuwarten, ob US- und EU-Behörden ebenfalls grünes Licht für das chinesische Flugtaxi geben werden.

Anzeige Anzeige

So kaufst du digitale Anteile deiner Lieblingsfußballer

Die App Tradar Sports ermöglicht Fußballfans den Kauf digitaler Anteile an Spielern ihrer Lieblingsvereine, wodurch sie am Marktwert der Spieler teilhaben können. Bereits einige Bundesliga-Vereine wie Bayer 04 Leverkusen, der VfL Wolfsburg, der FC Schalke 04, der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim sind Partnerschaften mit Tradar Sports eingegangen. Die App basiert auf der Blockchain-Technologie und erlaubt den Erwerb von sogenannten Player Tokens über Googles Play-Store oder Apples App-Store. Trotz des Anreizes für Fans und Vereine besteht jedoch ein finanzielles Risiko, da die Spieler-Token Wertschwankungen unterliegen und somit ein Totalverlust der Investitionen möglich ist.

Experte sicher: KI denkt in 5 Jahren besser als Menschen

Geoffrey Hinton, ein Pionier der künstlichen Intelligenz, warnt vor der rasanten Entwicklung von KI. Er sagt, dass KI in nur fünf Jahren in der Lage sein könnte, „besser zu denken“ als Menschen. Diese Bedenken beruhen auf den Fortschritten bei Generative AI und großen Sprachmodellen. Laut Hinton würden führende KI-Modelle bereits über logische Fähigkeiten verfügen, sollen aber zumindest noch kein Bewusstsein erreicht haben. Eine internationale Zusammenarbeit bei der KI-Regulierung sei dringend erforderlich.

Anzeige Anzeige

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

Mehr zu diesem Thema Künstliche Intelligenz Apps