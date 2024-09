Laut Statistik: Warum die Gen Z angeblich nicht mehr tippen kann

Wenn die Generation Z eine Sache können müsste, wäre das der Umgang mit Technik. Immerhin ist sie mit Computern genauso aufgewachsen wie mit Smartphones und Tablets. Nun berichtet ein Artikel des Wall Street Journals allerdings, dass die GenZ in einer Sache überhaupt nicht gut ist. Und das ist das Tippen auf der Tastatur. Aber ist da was dran?

Anzeige Anzeige

In den letzten 25 Jahren ist die Zahl der Highschools in den USA, die das Tippen mit Tastatur unterrichten, drastisch gesunken, so zitiert das Blatt eine Statistik des US-Bildungsministeriums. Während im Jahr 2000 etwa 44 Prozent der Schüler:innen mit Highschool-Abschluss einen Tastaturkurs belegten, waren es 2019 nur noch 2,5 Prozent, wie das US-Bildungsministerium mitteilte. Auch die Sängerin Billie Eilish gestand kürzlich in einem Interview mit dem Rolling Stone, dass sie das Tippen mit der Tastatur nicht gelernt habe.

Dabei läge es eigentlich nahe, dass die GenZ mit einer Tastatur umgehen kann. Laut einer Umfrage des Pew Rechearch Centers ist ungefähr die Hälfte aller Teenager „dauerhaft online.“ Auch in Deutschland sind laut der ARD-ZDF-Onlinestudie von 2023 95 Prozent der 14 bis 29-Jährigen täglich online. Allein, die meiste Zeit verbringen diese User an Smartphones, nicht an Desktop-PCs oder Laptops.

Anzeige Anzeige

Aber ist die deutsche GenZ genauso schlecht im Tippen wie die amerikanische? In deutschen Lehrplänen steht das Tippen mit der Tastatur auch nur noch selten. Das Zehn-Finger-System ist lediglich in Bayern Pflichtprogramm. In den Lehrplänen von NRW oder auch Niedersachsen fehlt eine Erwähnung komplett. Auch auf Reddit finden die User:innen, dass viele aus der GenZ nicht richtig mit einer Tastatur tippen können. Eine genaue Statistik, wie viele Menschen das Zehn-Finger-System beherrschen, gibt es nicht.

Das ist das Zehn-Finger-System

Das Zehn-Finger-System ist dabei sogar älter als die Computertastatur selbst. Die Technik fand auch bei Schreibmaschinen Anwendung. Dabei unterscheidet sich die Tastaturbedienung wie die Tastatur je nach Land. Bei deutschen Tastaturen liegen die Zeigefinger auf dem F und dem J. Wer das Schreiben mit der Tastatur lernen möchte, findet im Internet diverse Software-Angebote, die einem das schnelle Tippen beibringen können soll.

Anzeige Anzeige

5 Tech-Neuerungen, die die Simpsons vorhergesagt haben:

5 Bilder ansehen 5 Tech-Entwicklungen, die die Simpsons korrekt vorausgesagt haben Quelle: Shutterstock/Pe3k

Mehr zu diesem Thema