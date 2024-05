Tippen wie am ersten Tag: So reinigt ihr eure mechanische Tastatur und befreit sie von Dreck und Staub

So eine mechanische Tastatur macht durchaus was her. Allerdings nicht, wenn die einzelnen Tastenkappen mit Hautfett verschmiert sind. Doch selbst wenn ihr die Tasten regelmäßig reinigt, kann sich unter den Tasten eine eklige Schicht aus Staub, Krümeln und Haaren bilden. Die seht ihr zwar nicht, sie hat auf Dauer aber durchaus negativen Einfluss auf das Tippgefühl.

Daher empfiehlt es sich, mechanische Tastaturen regelmäßig zu reinigen. Wie das geht, wollen wir euch im Folgenden erklären.

Eine mechanische Tastatur in 5 Schritten reinigen

1. Entfernt das Keyboard-Kabel und sucht euch eine geeignete Unterlage

Logischerweise solltet ihr zunächst eure Tastatur von eurem Computer trennen. Anschließend müsst ihr euch überlegen, wo ihr die Tastatur reinigen wollt. Im Grunde geht das zwar auch direkt am Schreibtisch, aber je nach Material wollt ihr vielleicht nicht unbedingt, dass Reinigungsmittel über euren Schreibtisch läuft.

2. Entfernt die Tastenkappen und weicht sie ein

Im nächsten Schritt solltet ihr die Tastenkappen eures mechanischen Keyboards entfernen. Dazu verwendet ihr idealerweise einen sogenannten Keypuller. Den gibt es schon für wenige Euro und er macht die Entfernung der Tastenkappen deutlich sicherer. Schließlich wollt ihr ja nicht die darunter liegenden Switches beschädigen.

Wenn ihr alle Tastenkappen entfernt habt, packt ihr sie am besten in ein Plastikbehältnis mit Deckel. Dazu gebt ihr lauwarmes Wasser und eine Gebissreinigungstablette wie zum Beispiel von Kukident. Damit lassen sich Öle am besten von Tastenkappen entfernen. Alternativ würde aber auch Spülmittel gehen. Die Tasten lasst ihr jetzt am besten mehrere Stunden einweichen. Ihr solltet gelegentlich das Gefäß durchschütteln, damit sich der Schmutz besser löst (daher auch der Deckel).

3. Reinigt den Bereich zwischen den einzelnen Switches

Grobe Verschmutzungen lassen sich am besten mit einem vorsichtig angesetzten Handstaubsauger entfernen. Anschließend geht es an den feineren Dreck. Dafür eignen sich Wattestäbchen oder auch ein feiner Pinsel. Wattestäbchen hinterlassen bisweilen leider selbst Watterückstände, dafür habt ihr sie vermutlich bereits parat.

Bevor ihr die Zwischenräume der Tastatur reinigt, solltet ihr die Wattestäbchen in ein wenig Isopropanol-Alkohol tauchen. Aber Vorsicht: Ihr solltet unbedingt verhindern, dass Feuchtigkeit in die Tastaturschalter eindringt! Je nachdem, wie dreckig es in eurer Tastatur aussieht, solltet ihr die Wattestäbchen mehrfach wechseln. Am Ende könnt ihr noch einmal kurz mit dem Handstaubsauger über die Tastatur gehen.

Einige Keyboard-Enthusiasten empfehlen bei diesem Schritt auch den Einsatz eines Druckluftsprays. Allerdings kann der hohe Druck dazu führen, das ihr unabsichtlich Staub ins Innere der Switches befördert. Aus diesem Grund rät beispielsweise auch der Tastaturenhersteller Das Keyboard von dem Einsatz von Druckluftsprays ab.

4. Legt eure Tastatur verkehrt herum auf den Tisch und lasst die Tastenkappen trocknen

Während sich die Tastenkappen noch in ihrem Bad befinden, solltet ihr die gereinigte Tastatur umgekehrt hinlegen, damit sich in der Zwischenzeit nicht schon wieder der nächste Staub darin absetzen kann.

Wenn die Tastenkappen lange genug eingeweicht wurden, könnt ihr sie nochmal mit Wasser abspülen und zum Trocknen hinlegen. Idealerweise platziert ihr sie dazu auf einem möglichst fusselfreien Küchentuch.

5. Tastenkappen wieder an die gewünschte Stelle setzen

Wenn die Tastenkappen trocken sind, habt ihr es im Grunde geschafft. Ihr könnt sie wieder auf die Switches setzen. Achtet dabei aber natürlich darauf, dass ihr sie an die richtige Position bringt. Et voilà! Eure Tastatur sollte jetzt wieder wie nagelneu aussehen.

