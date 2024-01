Steam: Warum das wohl bekannteste Antikriegsspiel aus dem Store verschwunden ist

Spec Ops: The Line ist mehr als nur ein einfaches Kriegsspiel. Bei seinem Erscheinen im Jahr 2012 erregte es große Aufmerksamkeit und machte Schlagzeilen, weil es den Krieg in einem anderen Licht darstellt, als es viele andere Spiele des Genres tun.

Anstatt Krieg zu verherrlichen, fordert Spec Ops: The Line die Moral seiner Spieler heraus. Sie werden in unangenehme Kriegssituationen versetzt, in denen schwierige moralische Entscheidungen getroffen werden müssen.

Das regt die Spieler dazu an, über den Krieg und seine Folgen nachzudenken – ein damals und auch heute noch ungewöhnlicher, aber willkommener Ansatz. Das Spiel ist nun aber von Steam und einigen anderen Onlinemarktplätzen verschwunden.

Darum ist Spec Ops: The Line verschwunden

Das Verschwinden von Spec Ops: The Line aus verschiedenen Onlinestores wie Steam, Gamesplanet, Nuuvem und Fanatical hat bei Spielern für Verwunderung gesorgt. Gestern wurde das Spiel überraschend von diesen Plattformen entfernt.

Heute liefert IGN einen Einblick in die Hintergründe: Publisher 2K Games hat offiziell bestätigt, dass mehrere Partnerschaftslizenzen, die mit dem Spiel in Verbindung stehen, abgelaufen sind. Das ist der Grund dafür, dass Spec Ops: The Line nun in mehreren Onlinestores nicht mehr erhältlich ist. Spieler, die das Spiel bereits gekauft haben, können es jedoch weiterhin herunterladen und spielen.

2K Games hat keine genauen Angaben darüber gemacht, um welche Lizenzen es sich handelt. IGN vermutet jedoch, dass es sich hierbei um Musiklizenzen handeln könnte, die oft in Spielen verwendet und für bestimmte Zeiträume lizenziert werden.

Spiel ist noch in einigen Stores verfügbar

Aktuell ist Spec Ops: The Line noch in einigen anderen Stores verfügbar. Zum Beispiel kann man das Spiel noch bei GOG oder Humble erwerben. Allerdings ist ungewiss, wie lange das noch der Fall sein wird.

