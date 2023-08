Stephen Hawking: Sechs Jahre nach seinem Tod erscheint Kinderbuch des Physikers

Bald soll posthum ein Buch von Stephen Hawking erscheinen. Der englischen Zeitung Guardian zufolge wurde das Buch von der Tochter des verstorbenen Professors, Lucy Hawking, geschrieben und von der Künstlerin Xin Li illustriert. Der veröffentlichende Verlag Puffin erklärt, das Werk solle „Kinder dazu inspirieren, die großen Fragen über die Erde und den Kosmos“ zu stellen. Das Buch werde unter den Namen „You and the Universe” erscheinen.

Demnach sei das Buch eine Adaption von Hawkings posthumer Botschaft zum Tag der Erde 2020, die ursprünglich im Juni 2018 nach seiner Gedenkfeier in Richtung des nächstgelegenen bekannten Schwarzen Lochs gesendet wurde. In Anlehnung an Hawkings Worte werde sich das Buch auf die Lösung großer Herausforderungen, die Rolle von Wissenschaft und Technologie und die Zukunft der Menschheit konzentrieren, so der Verlag.

Hawking wurde durch Bücher bekannt

Der 1942 in Oxford geborene theoretische Physiker- und Astrophysiker war bis 2009 30 Jahre Inhaber des renommierten Lehrstuhls für Mathematik an der Universität Cambridge. Darüber hinaus lieferte der 2018 verstorbene Brite bedeutende Arbeiten zur Kosmologie, zur allgemeinen Relativitätstheorie und zu Schwarzen Löchern.

Durch seine allgemein verständlichen populären Bücher über Wissenschaft und moderne Physik wurde er weltweit bekannt. Seit 1963 hatte der Physiker Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) – eine degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems.

„‚You and the Universe‘ ist ein phantasievolles und integratives Buch, das die außergewöhnliche wissenschaftliche Arbeit meines Vaters für Leser aller Altersgruppen zum Leben erweckt”, wird Tochter Lucy Hawking in einer Erklärung zitiert. „Die Kombination der Worte meines Vaters mit den atemberaubenden Bildern von Xin wird die allerjüngsten Wissenschaftler fesseln und ihre Neugier auf das Universum, das wir bewohnen, wecken.”

Hawking arbeitete mit Tochter an Kinderbüchern

Neben der Vielzahl an Hawkings Bestsellern zu Lebzeiten ist dies nun nicht das erste Kinderbuch, das mit ihm im Zusammenhang steht. Hawking arbeitete mit seiner Tochter an einer Reihe von Kinderbüchern, beginnend mit „George’s Secret Key to the Universe”, das 2007 veröffentlicht wurde.

Hawkings letzte Botschaft, so erinnerte der Guardian, die von einer Satellitenschüssel der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) in Cebreros, Spanien, ausgestrahlt wurde, forderte die Menschen auf, zusammenzuarbeiten und „Toleranz und Respekt” zu üben. Sie wurde von Hawking gesprochen und von dem griechischen Komponisten Vangelis vertont.

„Dieses besondere Bilderbuch mit Stephens Worten, perfekt erklärt für junge Leser, wird Kinder überall dazu inspirieren, aufzuschauen und sich über die Welt um sie herum zu wundern”, schreibt Ruth Knowles, Verlagsleiterin bei Puffin. Das Bilderbuch soll am 26. März 2024 veröffentlicht werden.

