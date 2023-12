Mitten in der Milchstraße: Wissenschaftler rätseln über uralten Stern aus anderer Galaxie

Astronomen vermuten, dass ein Stern namens SO‑6, der sich in der Mitte unserer Milchstraße befindet, ursprünglich aus einer anderen Galaxie stammt. Normalerweise ist es nicht ungewöhnlich, Sterne aus fremden Galaxien in unserer eigenen zu finden, doch befinden sich diese in der Regel am Rand der Milchstraße und nicht in ihrem Zentrum.

Dies macht die Entdeckung von SO‑6 interessant, da er nur knapp elf Lichtjahre von Sagittarius A* entfernt ist, dem supermassereichen schwarzen Loch im Herzen unserer Galaxie.

Die Forscher beobachten den Stern bereits seit acht Jahren mit dem Subaru-Teleskop auf Hawaii, auf dessen Website von dem Fund berichtet wird.

SO‑6 ist wohl sehr alt

Die Forscher der Miyagi University of Education haben herausgefunden, dass der Stern SO‑6 rund elf Milliarden Jahre alt ist. Um seine jetzige Position zu erreichen, muss er eine Distanz von mindestens 50.000 Lichtjahren zurückgelegt haben.

Diese Reise erfolgte nicht auf direktem Weg, sondern in kreisförmigen Bewegungen, was typisch dafür ist, wie sich Sterne im Universum bewegen. Die Wissenschaftler vermuten, dass SO‑6 ursprünglich aus einer Galaxie stammt, die von der Milchstraße absorbiert wurde.

Shogo Nishiyama von der Miyagi University of Education hat allerdings noch einige offene Fragen: „Stammt SO‑6 wirklich von außerhalb der Milchstraße? Hat er Begleiter, oder ist er allein gereist? Mit weiteren Untersuchungen hoffen wir, die Geheimnisse der Sterne in der Nähe des supermassiven Schwarzen Lochs zu entschlüsseln.“

Der Stern hat eine andere chemische Zusammensetzung als die Sterne in der Nähe

Die Vermutung, dass der Stern aus einer anderen Galaxie stammt, basiert auf seiner ungewöhnlichen chemischen Zusammensetzung, die sich deutlich von der anderer Sterne in der Milchstraße und rund um das schwarze Loch unterscheidet.

SO‑6 zeigt eine chemische Ähnlichkeit mit den Sternen in anderen Galaxien, etwa der Kleinen Magellanschen Wolke oder der Sagittarius-Zwerggalaxie. Die Forscher planen, diesen „davongelaufenen“ Stern weiterhin zu beobachten, um mehr über das Phänomen zu erfahren.

Ihre bisherigen Erkenntnisse wurden bereits im Journal Proceedings of the Japan Academy, Series B, veröffentlicht.

