Stiftung Warentest testet E-Bikes: Preis-Leistungs-Tipp und Sieger im Überblick

In einem großen Test der Stiftung Warentest wurden elf Trekking-Pedelecs auf Herz und Nieren geprüft. Die getesteten E-Bikes eignen sich auch für Touren außerhalb der Stadt. Gleich zwei Modelle konnten sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und sich den ersten Platz sichern.

Diese E-Bikes empfiehlt die Stiftung Warentest

Zum einen landet das Kalkhoff Endeavour 5 Advance Plus auf dem ersten Platz. Im Test überzeugte das E-Bike durch ein angenehmes Fahrverhalten sowie einen starken Antrieb und gute Handhabung. Vor allem die Sicherheits-Features bescheren dem Rad das Testurteil „gut“. Der Lichtkegel ist besonders breit und hell. Das Modell ist mit einem Preis von 4.500 Euro allerdings auch nicht preiswert.

Zum anderen sichert sich das KTM Macina Gran 610 ebenfalls die Testnote „gut“. In den Bereichen Fahrverhalten, Antrieb und Handhabung kann es die Mitkonkurrenten auf dem Siegertreppchen sogar um einen Hauch schlagen. Bei der Sicherheit liegt das Rad allerdings knapp hinter dem Kalkhoff-Modell. Mit 3.900 Euro ist das E-Bike etwas günstiger.

Auffällig ist, dass die ersten sechs Plätze des Tests von E-Bikes belegt werden, die den Motor Bosch Performance Line CX/85 verbaut haben. Dieser sorgt für durchweg gute und sehr gute Noten beim Antrieb. Zudem handelt es sich bei diesen Modellen um Pedelecs mit einem Mittelmotor. Die Modelle mit Heckmotor belegen die letzten drei Plätze und erhalten nur die Testnote „befriedigend“. Dafür sind Maxtron MT-11, Llobe Utah 2.1 und Zündapp Z810 mit einem Preis von jeweils rund 1.100 Euro auch deutlich günstiger als die ersten Plätze.

Wer nicht auf Fahrspaß verzichten möchte, aber etwas sparen will, bekommt von der Stiftung Warentest einen Preis-Leistungs-Tipp: Das Cube Kathmandu Hybrid One 625 ist für 3.150 Euro zu haben. Dafür ist es in Sachen Fahrverhalten, Antrieb und Sicherheit in etwa auf Augenhöhe mit den oberen Plätzen. Allerdings lässt das E-Bike bei der Akkuentnahme Wünsche offen. Dieser wird nach unten herausgezogen, was gerade bei einem dreckigen Fahrrad zu schmutzigen Fingern führen kann. Wer darüber hinwegsehen kann, bekommt aber ein leistungsstarkes E-Bike.

Lohnt sich der Kauf von gebrauchten E-Bikes?

Auf dem Gebrauchtmarkt finden sich mittlerweile immer mehr E-Bikes. Dementsprechend ist es auch verlockend, dort nach einem Pedelec zu suchen, statt den vollen Preis dafür zu zahlen. In manchen Fällen kann sich das lohnen. Allerdings solltet ihr laut Stiftung Warentest auch einige Dinge beachten, bevor ihr bei einem gebrauchten E-Bike zuschlagt.

Im Grunde gelten dabei ähnliche Regeln wie beim Autokauf. Fragt die Verkäufer:innen, wie oft das E-Bike gewartet wurde, prüft, ob es offensichtliche Macken am Fahrrad gibt, und macht eine Probefahrt. Die Stiftung Warentest rät zudem, den Akku auslesen zu lassen. Die Kapazität des Energiespeichers nimmt nach Jahren des Gebrauchs ab. Eure Probefahrt sollte also zu einem Fachhandel führen, der einen Akku-Check anbietet und euch verraten kann, ob dieser bald ausgetauscht werden muss. Das kostet zwar rund 20 bis 30 Euro, kann euch aber eine Menge Ärger sparen.

