Stilride: Schwedisches Startup entwickelt von Origami inspiriertes E-Motorrad

Ein Hingucker ist das Zweirad, dessen finales Design nun vom schwedischen Startup Stilride vorgestellt wurde, auf alle Fälle. Das E-Motorrad Stilride 1 ist das Folgemodell des Sport Utility Scooters des Herstellers und sichtbar von der japanischen Kunst des Origami inspiriert.

Nachhaltige, intelligente Produktionstechnologie

Das Stilride 1 soll zudem nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Herstellung so nachhaltig wie möglich sein: Denn das E-Motorrad wird aus einem einzigen Edelstahlblech gefertigt, das nicht geschweißt, sondern gefaltet wird. So entstehen nach Angaben des Herstellers lediglich minimale Schadstoffe. Um die Umweltauswirkungen weiter zu minimieren, wird das Zweirad lokal aus einer kleinen Anzahl von Teilen hergestellt.

Die moderne Produktionstechnologie namens Stilfold, die hinter dem E-Motorrad steht, zeichne sich dadurch aus, dass sie intelligentes Design und Engineering in einer digitalen Wertschöpfungskette verbinde, heißt es auf der Website des Herstellers: „Die Stilfold-Technologie ist Vorreiter bei der nachhaltigen Herstellung unter Verwendung fortschrittlicher Robotik und proprietärer Kurvenfalttechnologie.“ Das Ergebnis ist demnach auf der Ressourcenseite ausgesprochen effizient: Von 40 Prozent Gewichtsreduzierung, 70 Prozent weniger Komponenten, 20 Prozent niedrigeren Materialkosten und 25 Prozent niedrigeren Arbeitskosten ist auf der Website von Stilride die Rede.

Das Elektromodell sei „sowohl für den Motorrad-Enthusiasten als auch für den Design- und Nachhaltigkeitspuristen“ entwickelt worden, sagte Tue Beijer, CTO und Co-Founder von Stilride, in einer Mitteilung. Das Elektromotorrad glänzt mit einem ultraleichten Chassis aus recyceltem schwedischem Stahl, Premium-HUB-Motorsystem, Einzelstoßdämpfer und eine Mehrglied-Hinterradaufhängung sowie einem Bremssystem, das gemeinsam mit dem schwedischen Bremsen-Profi ISR entwickelt wurde. Die Electric Vehicle Control Unit (eVCU) des Motorrads unterstützt verschiedene Funktionen per App unter anderem mit Diebstahlschutz, GPS, Servicediagnose und Batteriestatuskontrolle. Die Reichweite beträgt 120 Kilometer, die komplette Ladedauer vier Stunden.

Als Starttermin für Stilride 1 ist zunächst recht vage das Jahr 2024 angegeben, als Einstiegspreis die Summe von 15.000 Euro. Probefahrten und konkrete Liefertermine können über die Website angefragt werden, die Lieferung des Modells erfolge europaweit.

