Neuer Weltrekord in Super Mario 64: Streamer meistert das Jump-and-Run ohne A‑Taste

Die Speedrun-Community sucht in Games immer den schnellsten Weg ans Ziel. Denn wer am schnellsten ist, hält einen Weltrekord. Etwas anders ist das beim Run von Twitch-Streamer Marbler. Obwohl er mehrere Tage für seinen Run in Super Mario 64 brauchte, darf er sich über einen Rekord freuen.

Anzeige Anzeige

Super Mario 64, ohne zu springen

Denn er hat sich die ABC – die A Button Challenge – selbst auferlegt. So musste er in Super Mario 64 70 Sterne ergattern, ohne die A‑Taste zu betätigen. Das ist der Sprungknopf, der in einem Jump-and-Run essenziell ist. Marbler hat als Erster einen Weg gefunden, das Spiel ohne Sprungtaste zu meistern. Doch dafür war jede Menge Geduld vonnöten. Sein Spieldurchlauf dauerte 86 Stunden, 48 Minuten und 30 Sekunden an.

Anzeige Anzeige

Um 70 Sterne einzusammeln und das Ende in Super Mario 64 zu erreichen, benötigen die schnellsten Speedrunner:innen normalerweise rund 46 Minuten. Auch ohne die Sprungtaste konnte Marbler einen Großteil der gewohnten Speedrun-Route meistern – wenn auch deutlich langsamer. In etwa vier Stunden ergatterte er ganze 49 Sterne in Super Mario 64.

Dann gelangte er allerdings in das Level „Bowsers Lavasee“. Dort befindet sich eine auf und ab schwebende Plattform, die sonst nur mit einem Sprung erreicht werden kann. Allerdings machte er sich einen Fehler in der Wii-Version (genauer gesagt in der Virtual-Console-Version) zunutze.

Anzeige Anzeige

So gelang der Sprung ohne Sprung

Einige Speedrunner:innen hatten festgestellt, dass die besagte Plattform in der Wii-Version immer weiter nach oben kommt, je länger man wartet. So wartete Marbler also rund 78 Stunden, ohne sich in Super Mario 64 von der Stelle zu rühren. Anschließend wagte er den „Sprung“ mit einer Rolle. Die Plattform katapultierte ihn über einen Glitch nach oben und so erreichte er den nächsten Abschnitt des Lavasees.

Wäre dieser Sprung schiefgegangen, hätte Marbler noch einen neuen Run mit derselben langen Wartezeit starten müssen. So konnte der Twitch-Streamer aber Bowser besiegen und die restlichen Sterne ohne solch großen Hürden einsammeln. Vor wenigen Monaten hatte Marbler noch einen Run abgeschlossen, in dem er nur ein einziges Mal die Sprungtaste nutzen musste. Den neuen Rekord wird ihm wohl so schnell niemand streitig machen.

10 Bilder ansehen Diese 9 modernen 3D-Spiele setzen auf PSX- und N64-Grafik Quelle: Steam

Mehr zu diesem Thema